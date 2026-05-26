에쎈테크, 냉동볼밸브 수출 확대..."해외 매출 비중 증가"

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 대창그룹 계열 냉동공조 부품 전문기업 에쎈테크가 냉동볼밸브 수출 호조에 힘입어 해외 중심의 매출 구조로 전환하고 있다.

에쎈테크는 26일 핵심 제품인 냉동볼밸브 수출이 1분기 증가세를 보인 데 이어 4월부터 수출 물량이 확대되고 있다고 밝혔다. 그동안 국내 매출 중심이었던 구조가 해외 중심으로 옮겨가는 추세를 보이고 있다.

회사에 따르면 수출 호조는 주력 제품인 R-744(CO2) 냉매용 압력 릴리프 일체형 냉동볼밸브 및 일반 냉동볼밸브가 견인하고 있다. 특히 압력 릴리프 일체형 냉동볼밸브는 친환경 자연냉매 시스템에 적합한 안전성을 갖춰 북미와 유럽 등 해외 시장에서 호응을 얻고 있다. 미국 UL 인증을 기반으로 글로벌 기업에 독점 공급 중이며 최근 영국 글로벌 기업과의 신규 수주를 확보했다.

에쎈테크 로고. [사진=에쎈테크]

수출 물량 증가에 따른 원·부재료비 부담 완화와 글로벌 시장에서의 제품 단가 인상이 수익성 개선에 영향을 미칠 것으로 보인다. 회사 관계자는 "수익성 좋은 수출 물량 증가가 실적 안정화에 기여할 것으로 기대된다"고 말했다.

김성범 에쎈테크 대표이사는 "최근 수출 성장세는 글로벌 냉동공조 시장에서 당사 제품의 기술적 유용성을 인정받고 있음을 보여주는 결과"라며 "수출 비중이 내수를 넘어서는 전환기를 맞이한 만큼 내실 있는 사업 구조를 공고히 해 지속 가능한 성장을 이어가도록 노력하겠다"고 말했다.

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