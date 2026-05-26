한화손보, 한화이글스 홈구장서 '스폰서데이' 진행

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 한화손해보험이 가정의 달을 맞아 한화이글스 홈구장에서 브랜드 체험 행사를 열었다.

한화손보는 지난 22일부터 24일까지 대전 한화생명볼파크에서 '2026 한화손보 스폰서데이'를 진행했다고 26일 밝혔다.

이번 행사는 프로야구 팬들을 대상으로 한화손보 브랜드 인지도를 높이고, '한화 건강쑥쑥 어린이보험'의 특징을 알리기 위해 마련됐다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 지난 22일부터 24일까지 대전 한화생명볼파크에서 열린 '2026 한화손보 스폰서데이'에서 '한화손보 프리케어 라운지'에 방문한 고객들이 이벤트에 참여하고 있다. [사진=한화손해보험] 2026.05.26 yunyun@newspim.com

현장에는 어린이와 보호자가 함께 참여할 수 있는 '한화손보 프리케어 라운지'가 운영됐다. 부스는 집과 놀이터, 학교 등 아이들이 일상에서 자주 접하는 공간을 콘셉트로 꾸며졌으며, 생활 속 안전을 놀이처럼 배우고 체험할 수 있는 프로그램으로 구성됐다.

프로그램을 모두 완료한 고객에게는 추첨을 통해 구강 마이크로바이오폼 검사키트, 알러지 키링, 디지털 탕온계 등 어린이 사고 예방에 도움이 되는 프리케어 제품과 응원용품 등을 제공했다.

지역 상생 프로그램도 함께 진행했다. 한화손보는 대전 대덕구 육아종합지원센터와 연계해 대전지역 영유아 가정 약 40명을 한화생명볼파크 스카이박스로 초청했다. 아이와 보호자가 함께 야구를 관람하며 한화손보 브랜드를 체험할 수 있도록 한 것이다.

경기 중 클리닝타임에는 전광판 퀴즈 이벤트를 열어 관중들이 한화손보와 어린이보험 상품을 자연스럽게 접할 수 있도록 했다.

한화손보 관계자는 "이번 행사는 가정의 달을 맞아 자녀의 건강하고 즐거운 성장을 응원하기 위해 마련했다"며 "앞으로도 고객의 건강한 삶을 응원하기 위한 다양한 브랜드 활동을 이어가겠다"고 말했다.

한편 '한화 건강쑥쑥 어린이보험'은 사고 이후 보장에 머무르지 않고 아이의 일상 속 위험을 미리 살피고 대비하는 '프리케어' 관점을 반영한 상품이다. 가입자는 성장인자 검사, 알레르기 검사, 구강 세균 분석 중 원하는 검사 한 가지를 1회 무료로 이용할 수 있다.

yunyun@newspim.com