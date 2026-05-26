키움증권, 27~28일 여의도서 2026년 2분기 '코스닥 키우고' 콥데이 개최

개인투자자도 참여 가능

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 키움증권은 오는 27~28일 국내 코스닥 주요 기업 대상 '코스닥 키우고' 콥데이(KOSDAQ KiwooGo Corporate Day)를 개최한다고 26일 밝혔다.

키움증권에 따르면 이번 행사는 양일 오전 10시 서울 여의도 금융투자교육원 8층에서 진행되며, 기관투자자뿐만 아니라 개인투자자도 참여할 수 있다.

키우고 콥데이는 코스닥 시장의 성장 동력으로 주목받는 주요 기업과 투자자가 한자리에 모여 기업의 업황과 주요 이슈를 공유하는 행사다. 상장 기업은 자사의 사업 현황과 전략을 설명하고, 투자자는 이를 통해 투자 정보를 얻을 수 있다.

[사진=키움증권]

이번 행사는 올해 두 번째로 정부의 코스닥 시장 활성화 정책 기조에 발맞춰 기획됐다. 키움증권은 국내 코스닥 주요 기업들을 초청해 각 기업의 업황과 핵심 이슈를 투자자들에게 전달하고, 이를 통해 개인 및 기관투자자들의 시장 이해도를 제고한다는 방침이다.

이번 콥데이에는 코스닥 시장을 대표하는 18개 기업이 참여한다. 첫째 날인 27일에는 쿼드메디슨, 로킷헬스케어, 아이엠바이오로직스, 쓰리에이로직스, 엠플러스, FNC엔터, 이글루, 아셈스, 컴투스홀딩스가 발표에 나선다. 둘째 날인 28일에는 리센스메디컬, 큐렉소, 나이벡, 지투파워, 네오티스, 인터로조, 세나테크놀로지, 나노, 노타가 투자자들과 만난다.

특히 코스닥 성장의 중심에 있는 기업들을 직접 만나볼 수 있는 기회를 제공하는 한편, 이틀에 걸쳐 세 개 세션 룸을 동시에 운영해 보다 많은 기업과 투자자 간 소통의 장을 마련했다는 점에서 의미가 크다고 회사 측은 설명했다. 다만 한정된 좌석으로 인해 일부 기업 세션은 당일 선착순으로 마감될 수 있다.

키움증권 리서치센터는 앞으로도 분기마다 콥데이를 개최해 기업과 투자자 간 정보 교류의 장을 지속적으로 마련할 계획이다. 키움증권 고객들에게 보다 폭넓은 투자 인사이트를 제공하고, 코스닥 시장 활성화에도 기여한다는 구상이다.

이종형 키움증권 리서치센터장은 "앞으로도 코스닥 시장의 다양한 업종을 아우르는 유망 기업들을 꾸준히 발굴하고, 투자자들이 직접 기업을 만나 판단할 수 있는 기회를 확대해 나가겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com