신한자산운용, 27일 SK하이닉스 기반 레버리지·인버스 상품 상장

지렛대효과 및 음의 복리효과로 장기보유 시 손실 확대 가능성 유의

기본예탁금 및 사전교육 이수 필요, 손실 감내 범위 내 단기 투자 권고

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 신한자산운용은 오는 27일 SK하이닉스를 기초자산으로 하는 단일종목 기반 레버리지·인버스 상품을 신규 상장한다고 26일 밝혔다.

신한자산운용에 따르면 이번에 상장되는 상품은 'SOL SK하이닉스 단일종목 레버리지'와 'SOL SK하이닉스선물 단일종목인버스2X'다. SOL SK하이닉스 단일종목 레버리지는 SK하이닉스 주가의 일일 수익률을 정방향으로 확대 추종하고, SOL SK하이닉스선물 단일종목인버스2X는 SK하이닉스선물 일일 수익률의 반대 방향으로 2배 수준의 성과를 추구하는 상품이다.

[사진=신한자산운용]

레버리지 ETF는 기초자산 가격이 예상한 방향으로 움직일 경우 수익률이 확대될 수 있지만, 반대로 예상과 다르게 움직일 경우 손실 역시 크게 확대될 수 있다. 국내 주식의 일일 가격 제한폭이 ±30%인 점을 감안하면 하루에도 큰 폭의 손실이 발생할 수 있어 각별한 주의가 필요하다. 특히 인버스2X ETF의 경우 기초자산 가격이 상승할 때 손실이 빠르게 확대될 수 있어 방향성 판단이 빗나갈 경우 투자 위험이 더욱 커질 수 있다.

또한 일일 수익률을 기준으로 운용되는 구조상 보유기간이 길어질수록 기초자산의 누적 수익률과 상품 수익률 간 괴리가 발생할 수 있다. 변동성이 큰 장세에서는 지렛대효과와 음의 복리효과로 인해 장기보유 시 손실이 확대될 수 있다.

김정현 신한자산운용 ETF사업그룹장은 "단일종목 레버리지·인버스 상품은 특정 종목의 방향성에 대한 단기 투자 판단을 효율적으로 실행할 수 있는 수단이지만, 일반적인 분산투자형 ETF와는 위험 구조가 크게 다르다"며 "특히 SK하이닉스와 같이 시장 관심도가 높고 변동성이 큰 종목을 기초자산으로 하는 만큼, 투자자는 매일 투자 내역을 점검하고 손실 감내 범위 내에서 최대 일주일 이내의 단기 트레이딩 목적으로만 활용할 것을 권장한다"고 말했다.

투자자는 매수 전 괴리율도 반드시 확인해야 한다. 레버리지·인버스 상품은 시장 수급, 유동성, 기초자산 변동성 등에 따라 순자산가치 또는 지표가치와 시장가격 간 차이가 발생할 수 있다. 일시적으로 고평가된 가격에 매수할 경우, 기초자산의 방향성을 맞히더라도 괴리율이 정상화되는 과정에서 추가 손실이 발생할 수 있다. 괴리율 정보는 한국거래소 정보데이터시스템 등을 통해 확인할 수 있다.



단일종목 기반 상품은 일반적인 분산투자형 ETF와 달리 하나의 기업 또는 해당 기업 관련 선물 가격 변동에 집중적으로 노출된다. 따라서 해당 기업의 실적, 투자계획, 산업환경, 반도체 업황, 글로벌 수급 변화 등에 따라 상품 가격이 크게 변동할 수 있다. 투자자는 상품명에 포함된 '단일종목'의 의미를 명확히 이해하고, 투자 전 투자설명서와 간이투자설명서를 반드시 확인해야 한다.

rkgml925@newspim.com