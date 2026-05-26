프레스티지바이오파마, ASCO서 췌장암 신약 파트너링 추진

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PBP1510, 글로벌 제약사와 공동개발·기술이전 논의

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 프레스티지바이오파마가 오는 29일부터 6월 2일까지 미국 시카고에서 열리는 미국임상종양학회(ASCO) 2026에 참가해 췌장암 항체신약 'PBP1510'의 글로벌 파트너링을 추진한다고 26일 밝혔다.

ASCO는 전 세계 종양학 전문가와 제약·바이오 기업이 최신 항암 연구 성과와 임상 데이터를 공유하는 국제 학회다. 프레스티지바이오파마는 단독 부스를 운영하며 글로벌 핵심 오피니언 리더(KOL)와 다국적 제약사 관계자들과 PBP1510의 임상 개발 현황을 논의할 계획이다.

회사에 따르면 이번 학회에서는 췌장암 과발현 표적단백질인 'PAUF(Pancreatic Adenocarcinoma Up-regulated Factor)'를 기반으로 한 치료·진단 연계 전략을 소개한다. PAUF를 치료 타깃뿐만 아니라 환자 선별 및 치료 반응 모니터링을 위한 바이오마커로 활용하는 동반진단 개념의 프로그램이다.

프레스티지바이오파마 로고 [사진=프레스티지바이오파마]

PBP1510은 PAUF를 표적으로 하는 '퍼스트 인 클래스(First-in-Class)' 췌장암 항체신약으로 미국 식품의약국(FDA)으로부터 희귀의약품 및 패스트트랙 지정을 받았다.

프레스티지바이오파마 관계자는 "ASCO에서 다지는 학술적 신뢰도와 글로벌 연구 네트워크를 발판 삼아 6월 개최되는 'BIO USA' 등 비즈니스 중심 행사에서 주요 글로벌 제약사 및 바이오 기업과의 공동개발, 기술이전(L/O) 등 상업화 논의를 구체화할 것"이라고 말했다.

nylee54@newspim.com