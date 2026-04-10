빗장 걸린 호르무즈 해협…해수부, 26척 복귀 작전 총력전

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황종우 해수부 장관, 선사와 대책회의

선원 173명 승선…유조선 7척 발묶여

기기점검·보급 등 운항 사전준비 완료

정부, 안전하고 신속한 통항 적극 지원

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 호르무즈 해협에 다시 빗장이 걸리면서 정부가 우리선박 복귀를 위해 총력을 기울이고 있다.

당초 '휴전' 선언과 함께 개방이 예상됐지만, 이란 정부가 다시 통제에 나서면서 비상이 걸렸다.

황종우 해양수산부 장관은 10일 호르무즈 내에 있는 우리 선박(26척)의 선주사와 선박 관리사 대표가 참석한 가운데 대책회의를 열고 우리 선박의 통항 준비 상황을 점검했다.

황종우 해양수산부 장관이 10일 선주사 대표단과 상황점검회의를 열고 운항 준비상황을 점검하고 있다. [사진=해양수산부] 2026.04.10 dream@newspim.com

이날 회의는 지난 4월 8일 개최한 호르무즈 해협 통항 관련 1차 회의 이후 선사별로 준비 중인 자체 통항 계획을 점검하고, 관련 정보를 공유했다.

해수부에 따르면, 현재 페르시아만에 정박중인 우리나라 선박은 총 26척으로 집계됐다. 선원 수는 총 173명(국적선박 136명, 외국선박 37명)이 승선하고 있다.

26척의 선박 중에 유조선은 7척(국적선박 4척, 외국선박 3척)이다. 이들 7척에 실린 원유는 총 1400만 배럴(선박당 200만 배럴) 규모다.

우리나라가 약 5일간(하루 280만 배럴) 사용할 수 있는 분양이며, 수출량을 제외한 순수입량(IEA 기준, 90만 배럴) 기준으로 보면 16일 가까이 사용할 수 있는 분량이다.

[AI 일러스트=최영수 선임기자] 2026.04.08 dream@newspim.com

황종우 해수부 장관은 "호르무즈 내 우리 선박의 안전하고 신속한 통항이 가장 시급한 과제"라면서 "해협 통항을 둘러싼 불확실성도 있는 만큼 선원과 선박의 안전에 대해서도 세밀하게 챙겨 나가자"고 당부했다.

해수부 관계자는 "대부분의 선박들이 본격적인 운항을 위한 기기 점검, 보급 등 사전 준비는 마쳤다"면서 "우리 선박이 신속하고 안전하게 호르무즈 해협을 통과해 나올 수 있도록 총력을 다해 지원하겠다"고 밝혔다.

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