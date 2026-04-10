베이징에서 K-아트 전시회 개막, 성대 박물관 청자상감 등 중국에 선보여

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[베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 성균관대학교 박물관(관장 정연두)이 베이징에서 전시회를 개최했다.

전시회는 '한국미의 레이어(Layers of Korean Beauty; K-Art)'라는 주제로 10일 베이징 한국문화원 예운갤러리에서 개막했다. 전시회는 오는 7월 29일까지 이어진다.

전시에는 박종규(상감청자), 김근태(분청사기), 김춘수(청화백자), 우종택(추사 김정희의 필치), 하태임(창덕궁 인정전과 단청), 신제현(고려불화와 나전칠기) 등의 작가들이 참여한다.

이들은 각각 전통 도자, 서예, 건축 단청, 불화 등 한국 전통문화를 현대적 감각으로 표현해냈다.

특히 성균관대학교 박물관이 소장하고 있는 '청자상감국화문참외모양병', '분청자덤벙호', '백자청채무릎형연적' 등도 전시된다.

전시를 기획한 안현정 성균관대 박물관 학예실장은 "K문화가 전 세계를 주도하는 현시점에서 다이내믹한 한국미의 원형을 어제와 오늘의 대화 속에서 검토하는 의미 있는 자리"라고 설명했다.

정연두 성균관대학교 박물관장은 "성균관대학교 박물관의 소장 유물들이 중국 관객들에게 널리 소개되고, 나아가 한중 문화 교류의 소중한 계기가 되길 바란다"고 밝혔다.

안현정 성균관대학교 박물관 학예실장이 10일 베이징 한국문화원에서 열린 전시회 개막식에서 작품들을 설명하고 있다. [사진=한국문화원] 조용성 특파원 = 2026.04.10 ys1744@newspim.com

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