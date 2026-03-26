수원박물관, 1980년대 추억 담은 사진전 개최

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 86 아시안게임과 88 올림픽의 열기, 그리고 급격한 현대화의 물결 속에서 오늘의 수원을 일궈온 1980년대 수원의 생생한 풍경이 사진으로 부활한다.
수원박물관은 26일부터 오는 8월 30일까지 박물관 기획전시실에서 특별기획전 옛 수원 사진전 '1980년대 수원, 그해 우리는'을 개최한다고 밝혔다. 이번 전시는 도시화의 격변기였던 1980년대 수원의 거리와 골목, 시민들의 삶을 조명해 지역의 정체성과 공동체의 기억을 되새기기 위해 마련됐다.
전시는 총 세 가지 주제로 구성됐다. ▲'그해, 수원 풍경'에서는 변화하는 도심의 거리와 전경을 담았으며, ▲'그해, 수원 사람들'에서는 화홍문화제와 86·88 국가적 행사 속 시민들의 모습을 재조명한다. 특히 ▲'총천연색 수원 사람들의 기록' 섹션은 시민들이 직접 제공한 빛바랜 사진들로 꾸며져 전시의 의미를 더했다.
이번 사진전은 단순히 과거를 회상하는 것을 넘어, 시민들이 직접 참여해 완성했다는 점에서 더욱 특별하다. 개인의 앨범 속에 머물던 소소한 일상의 기록들이 수집되고 공유되면서, 한 개인의 추억이 도시의 공적 역사로 확장되는 과정을 보여준다.
전시장에는 수원의 옛 시장과 학교, 주거지 등 당시의 시대상을 고스란히 간직한 150여 점의 사진이 관람객을 맞이한다. 중장년층에게는 향수를, 젊은 세대에게는 태어나기 전 수원의 모습을 발견하는 색다른 경험을 선사할 것으로 기대된다.
수원박물관 관계자는 "이번 전시는 오늘의 수원을 만든 주인공인 시민들의 삶을 기록으로 예우하는 자리"라며 "사진 속에 담긴 1980년대 수원의 뜨거운 활기와 따뜻한 이웃들의 모습을 통해 지역 사랑의 마음을 나누는 계기가 되길 바란다"고 전했다.
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