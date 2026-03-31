카카오, 문학과 이모티콘 잇는 '텍스트힙 기획전' 진행

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 카카오가 문학 작품을 기반으로 한 이모티콘 '텍스트힙 기획전'을 선보인다고 31일 밝혔다.

'텍스트힙 기획전'은 동시대 독자들에게 사랑받는 문학 작가들의 작품 속 문장을 카카오 이모티콘 형태로 재해석해, 이용자들이 일상 대화 속에서 문학적 감성과 언어를 경험할 수 있도록 마련된 프로젝트다.

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이번 기획전에서 카카오는 고선경, 김금희, 김애란, 박준, 정세랑 등 국내 문학 작가 5인과 협업했다. 작가별 이모티콘 상품 5종을 선보이며, 각 작품 속 문장을 이모티콘 형태로 재구성했다. 또한 문장과 어울리는 일러스트를 결합해 텍스트 중심 콘텐츠의 완성도를 높였다.

카카오는 기획전 진행을 기념해 참여 작가가 함께하는 오프라인 프로그램 '이모티콘 낭독회'를 마련했다. 해당 행사는 작가가 직접 참여해 작품 속 문장을 낭독하는 형태로 진행된다. 오는 8일까지 카카오 이모티콘 스토어에서 '텍스트힙 기획전' 이모티콘을 1개 이상 구매한 뒤 댓글을 남기면 추첨을 통해 총 175명(1인 2매)을 선정한다.

카카오 김지현 이모티콘트라이브 리더는 "이번 기획전은 기존 캐릭터 중심의 이모티콘에서 확장해 텍스트 자체를 중심으로 한 새로운 콘텐츠 유형을 제안하는 시도라는 점에서 의미가 있다"라며 "앞으로도 다양한 창작 장르와 협업을 통해 이모티콘 콘텐츠의 스펙트럼을 넓혀 나갈 것"이라고 밝혔다.

yuniya@newspim.com