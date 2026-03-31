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'자녀세습' 의기투합하나...김정은-루카셴코 밀착에 눈길

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김일성광장 환영식 포함 푸틴급 환대
방북에 아들 니콜라이 대동해 눈길
김주애 위한 브로치 선물 건네기도

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한 김정은(42)과 알렉산더 루카셴코(72) 벨라루스 대통령의 밀착이 심상치 않다.

우크라이나를 불법 침공한 푸틴과 손잡은 두 사람은 지난주 루카셴코의 평양 방문을 계기로 관계에 속도를 내는 모습을 보이고 있다.

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 25일 평양에 도착한 알렉산더 루카셴코 벨라루스 대통령이 국무위원장 김정은과 함께 김일성광장에서 열린 환영식에 참석했다. 동원된 군중 뒤편으로 '루카센코 대통령을 열렬히 환영한다'는 문구가 드러난다. [사진=BELTA통신 유튜브] 2026.03.26 yjlee@newspim.com

더국무위원장 김정은은 벨라루스와의 관계 수립 후 처음으로 방북한 루카셴코를 위해 김일성광장에서 의장대와 예포 21발, 마차 호위 등이 어우러진 환대를 했다.

블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 2024년 6월 방북했을 때와 맞먹는 환영식이다.

정상회담에서 양측은 '우호·협력 조약'을 맺었고 교육·문화·체육·농업 등 10여개 분야에서 협력을 강화하기 위한 의정서를 교환한 것으로 북한과 벨라루스 관영매체들은 전했다.

이틀간의 방북 일정을 마치고 지난 26일 민스크로 귀환한 루카셴코는 주북 벨라루스 대사관 개설을 지시했다.

옛 소련 시절 소비에트공화국을 구성했던 벨라루스는 친러 행보를 통해 러시아산 무기 체계나 군수용으로 전환 가능한 기술을 상당 부분 보유한 것으로 알려져 있다.

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 25일 평양에 도착한 알렉산더 루카셴코 벨라루스 대통령이 러시아가 일제 강점에서 북한을 해방시켰다는 의미를 담은 '해방탑'에 헌화한 뒤 국무위원장 김정은과 통역만 대동한 채 이야기를 나누고 있다. [사진=북한매체 종합] 2026.03.26 yjlee@newspim.com

북한으로서는 이런 점을 매개로 러시아-벨라루스-제3국-북한으로 이어지는 제재 우회 플랫폼을 구축해 자신들이 필요로 하는 군사 기술이나 무기체계를 획득할 수 있다.

또 에너지와 식량·의약품 등을 확보할 수 있는 루트를 개척하는 의미도 있다.

벨라루스는 북한이 개발하거나 우위를 보이는 재래식 무기체계나 포탄 등을 지원받을 수 있다.

이런 눈에 보이는 교류·협력 외에 김정은과 루카셴코가 교감할 수 있는 대목도 있다.

소련 협동농장 관리인 출신인 루카셴코는 1994년 집권 이후 32년 동안 장기 독재체제를 이어오고 있다.

김정은의 경우 2011년 12월 아버지인 김정일 국방위원장이 갑자기 숨지면서 권력을 넘겨받아 15년째 통치 중이다.

국제사회로부터 비난받는 두 독재자의 의기투합이 자칫 '나쁜 거래'의 첫 단추가 될 수 있다는 우려가 나온다.

특히 루카셴코가 '제2의 차우셰스쿠'로 자리할 가능성도 점쳐진다.

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 평양을 방문한 알렉산더 루카셴코 벨라루스 대통령이 26일 빙상관에서 열린 환영 공연에서 관중들의 환호에 두손 엄치를 치켜세우며 만족스러움을 표하고 있다. 루카셴코는 이날 북한 국무위원장 김정은과 정상회담을 했다. [사진=북한매체 종합]2026.03.27 yjlee@newspim.com

루마니아의 최고지도자 니콜라에 차우셰스쿠는 1971년 김일성 당시 주석의 초청으로 방북했는데, 강력한 독재체제에 끌려 귀환 후 절대적인 지도자 개인숭배를 강요했다.

또 북한 주체사상을 번역·출판해 보급하고 통치에 활용하는 등 극단적인 '북한 모델'의 독재자로 군림하다 1989년 12월 민중봉기에 의해 처형됐다.

대북정보 관계자는 "루카셴코가 대규모 군중동원은 물론 노동당과 내각 간부가 김정은 앞에서 쩔쩔매면서 90도 이상의 과도한 인사로 복종하는 점을 인상 깊게 지켜본 뒤 철권통치를 강화할 가능성도 있다"고 말했다.

김정은과 루카셴코가 권력 세습에 모종의 교감을 할 수 있다는 관측도 제기된다.

루카셴코는 이번 방북에 아들 니콜라이 루카셴코(22)를 대동해 눈길을 끌었다.

니콜라이는 어릴 때부터 외교무대에 모습을 드러내면서 화제가 됐지만 루카셴코는 "니콜라이는 후계자가 아니다"(2025년 7월 타임지 인터뷰)라며 선을 긋고 있다.

하지만 '국민이 원해 장기집권을 하는 것'이란 취지의 그의 발언 때문에 아들로의 세습 가능성은 계속 제기되고 있다.

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한 국무위원장 김정은이 26일 평양에서 알렉산더 루카셴코 벨라루스 대통령과 정상회담을 했다. 루카센코 대통령이 브로치를 선물하며 "따님께 전해달라"고 말하자 김정은이 활짝 웃으며 관심을 보이고 있다/ [사진=BELTA] 2026.03.26 yjlee@newspim.com

김정은도 딸 주애를 4대 세습 후계자로 내세우면서 '내정 단계'(국정원 국회 정보위 보고)에 접어든 상황이라 이번 방북 과정에서 동병상련의 공감대를 형성했을 것이란 분석이 나온다.

루카셴코는 김정은에게 소총을 선물했는데, 브로치를 꺼내며 "딸(주애)을 위해 준비했다"고 말하자 김정은이 반색하면서 감사를 표하는 모습이 벨라루스 관영 벨타통신을 통해 공개되기도 했다.

yjlee@newspim.com

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BTS '스윔', 빌보드 '핫 100' 1위 [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 하이브 레이블 그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 '빌보드 200'에 이어 '핫 100'에서도 1위를 기록했다. 31일 미국 음악 전문 매체 빌보드가 공식 홈페이지에 게재한 차트 예고 기사에 따르면 방탄소년단의 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'의 타이틀곡 '스윔(SWIM)'이 메인 송 차트 '핫 100'(4월 4일 자) 정상으로 직행했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 방탄소년단(BTS)이 21일 서울 광화문 광장에서 무료 복귀 공연 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'(BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG)을 펼쳐졌다. 2026.03.21 photo@newspim.com 이는 '다이너마이트(Dynamite)', '새비지 러브(Savage Love)', '라이프 고즈 온(Life Goes On)', '버터(Butter)', '퍼미션 투 댄스(Permission to Dance)', '마이 유니버스(My Universe)' 이후 팀 통산 일곱 번째 1위 곡이다. 또한 '스윔'은 1190번째 '핫 100' 1위 곡이자 진입과 동시에 정상을 차지한 89번째 노래로 기록됐다. 이는 역대 1위 곡 중 단 7%에 해당하는 매우 드문 사례다. 빌보드는 "1971년부터 1979년까지 9개의 1위 곡을 기록했던 비지스 이후 거의 반세기 만에 팀 최다 1위 기록을 세웠다"라고 밝혔다. 또한 방탄소년단은 1958년 8월 '핫 100' 차트 시작 이후 그룹 중 다섯 번째로 많은 1위 곡을 보유하게 됐다. 매체에 따르면 그룹 최다 1위 기록은 비틀스(20곡)가 가지고 있으며 그 뒤를 이어 슈프림스(12곡), 비지스, 롤링 스톤즈(8곡) 그리고 방탄소년단 순이다. '스윔'은 지난 20일 발표됐으며 26일까지 집계 결과 스트리밍 1530만 회, 라디오 청취자 수 2580만 회, 디지털 및 실물 싱글 판매량 총 15만 4000 장에 달했다. 빌보드 '스트리밍 송 차트'에 2위로 진입해 팀 자체 최고 순위를 경신했다 '라디오 송 차트'에서는 18위로 데뷔했고 이 역시 팀의 역대 성적 중 가장 높은 진입 순위다. '디지털 송 세일즈 차트'에서는 1위를 찍어 방탄소년단의 13번째 1위 곡이 됐다. 이들은 해당 차트에서 가장 많은 1위 곡을 보유한 그룹에 등극했다. 방탄소년단은 소속사 빅히트 뮤직을 통해 "3년 9개월의 긴 기다림 끝에 선보인 앨범으로 '빌보드 1위'라는 큰 영광 얻게 되었다. 언제나 아낌없는 사랑과 응원을 보내주신 아미(팬덤명)분들은 물론 저희의 음악을 듣고 마음을 나눠주신 모든 분들께 깊이 감사드린다"라며 소감을 전했다. 이어 "신보를 준비하면서 많은 사람들이 공감할 수 있는 보편적인 정서를 담기 위해 고민했다. 이를 대표하는 타이틀곡 '스윔'은 어려움 속에서도 끝까지 나아가자고 말하는 노래다"라고 말했다. 방탄소년단 멤버들은 "이 곡이 국경을 넘어 많은 분들께 작은 용기와 위로가 되었기를 바란다. 오랜 시간 변함없는 믿음과 응원에 감사하고 앞으로도 진심을 다하는 음악으로 보답할 것"이라고 덧붙였다. 앞서 빌보드는 지난 30일 공개한 차트 예고 기사를 통해 '아리랑'이 메인 앨범 차트 '빌보드 200'(4월 4일 자) 정상을 찍었다고 밝혔다. 방탄소년단이 '빌보드 200'과 '핫 100' 정상을 동시에 점령한 것은 2020년 미니 7집 '비(BE)'와 타이틀곡 '라이프 고즈 온' 이후 약 6년 만이다.   alice09@newspim.com 2026-03-31 09:06
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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