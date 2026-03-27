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[종합] 北-벨라루스 평양서 정상회담...김정은 "양자협력 확대"

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경제·과학기술 등 우호조약 서명
친러 성향 연대 움직임에 눈길
김여정, 오빠 밀착 보좌 드러나

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한 국무위원장 김정은이 26일 알렉산더 루카셴코 벨라루스 대통령과 정상회담을 갖고 우호협력 조약에 서명했다고 벨라루스 관영매체인 벨타(BELTA) 통신이 이날 보도했다.

이 통신이 공개한 영상에 따르면 회담에는 북한 측에서 김덕훈 내각 제1부총리와 김성남 노동당 국제부장, 최선희 외무상, 윤정호 대외경제상, 김정규 외무성 부상이 배석했다.

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 김정은 북한 국무위원장과 알렉산더 루카셴코 벨라루스 대통령이 26일 평양에서 정상회담을 하고 있다. [사진=북한매체 종합]2026.03.27 yjlee@newspim.com

또 벨라루스 측에서는 유리 슐레이코 부수상, 막심 리줸코프 외무상, 알렉산드르 호자예프 보건상, 안드레이 이와네츠 교육상, 안드레이 쿠즈네조프 공업상이 자리했다.

북한 관영 조선중앙통신과 노동신문도 하루 뒤인 27일 관련 소식을 전하면서 "회담에서는 조선민주주의인민공화국과 벨라루스공화국 사이의 고위급 내왕을 비롯한 각 분야에서의 교류와 협력을 강화해 나가기 위한 일련의 계획들이 논의됐으며 호상(상호) 관심사로 되는 국제 및 지역 문제들에 대한 의견이 교환됐다"고 전했다.

북한 매체들은 "(김정은이) 외교 관계 설정 이후 처음으로 되는 알렉산드르 루카셴코 대통령 동지의 우리나라 방문을 환영하면서 나라의 사회·정치적 안정과 경제 발전을 이룩하고 국제무대에서 주권적 권리를 수호하기 위한 벨라루스 지도부의 정책에 대한 지지와 연대성을 표시했다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한 국무위원장 김정은이 26일 평양에서 열린 알렉산더 루카셴코 벨라루스 대통령과의 정상회담에서 소총을 선물받고 만족스런 표정을 짓고 있다. [사진=BELTA 유튜브] 2026.03.26 yjlee@newspim.com

벨타 통신은 김정은이 "이번 방문은 양국 관계에 있어 처음이자 첫 정상회담"이라며 "두 나라 사이의 관계는 오랜 역사와 전통을 갖고 있다"고 말한 것으로 전했는데, 이는 1984년 김정은의 할아버지인 김일성 주석이 당시 소비에트공화국이던 벨라루스의 수도 민스크를 방문한 걸 거론한 것으로 보인다.

김정은은 "우리는 최근 노동당 대회에서 향후 5년 간 사회 경제적 발전을 이룰 전망적 계획을 채택했다"며 "우리는 벨라루스와 다양한 분야에서 양자 협력을 확대해 나갈 준비가 돼있다"고 강조한 것으로 벨타 통신은 전했다.

조선중앙통신은 "루카셴코 대통령은 김정은 동지가 평양을 방문할 수 있도록 친절히 초청해준 데 대해 사의를 표하면서 두 나라는 지리적으로 멀리 떨어져있지만 오랜 친선의 전통과 공동의 감정에 기초한 쌍무관계는 오늘 새로운 발전단계에 들어서게 됐다고 언급했다"고 전했다.

회담에 이어 '조선민주주의인민공화국과 벨라루스공화국 사이의 친선 및 협조에 관한 조약' 조인식이 이뤄졌다.

조인식에는 2월 하순 열린 9차 노동당 대회에서 당 총무부장에 임명된 김여정이 오빠 김정은을 밀착 보좌해 눈길을 끌었다.

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 평양을 방문한 알렉산더 루카셴코 벨라루스 대통령이 26일 빙상관에서 열린 환영 공연에서 관중들의 환호에 두손 엄치를 치켜세우며 만족스러움을 표하고 있다. 루카셴코는 이날 북한 국무위원장 김정은과 정상회담을 했다. [사진=북한매체 종합]2026.03.27 yjlee@newspim.com

김여정은 김정은이 서명을 하는 과정에서 절차를 잘 몰라 머뭇거리자, 가까이 다가가 뭔가를 조언하고 의자를 빼고 넣는 의전까지 챙기는 모습을 보였다.

김여정은 노동당 선전선동부 부부장 시절에도 남북 정상회담과 북미, 북중, 북러 정상회담 등에서 오빠를 보좌한 바 있다.

김정은은 골뱅이 껍데기로 장식한 도자기를 선물했고, 루카셴코 대통령은 김정은에게는 소총 등을 준비했고 딸 주애에게도 브로치를 선물했다.

김정은과 루카셴코는 빙상관에서 열린 환영 공연을 관람했다.

루카셴코 대통령은 1박 2일의 방북 일정을 마치고 26일 평양을 떠났는데, 김정은이 순안공항까지 나가 환송했다.

북한은 우크라이나를 불법 침공한 러시아에 병력과 포탄·무기 등을 지원하며 밀착하고 있는데, 이번 루카셴코의 방북은 친러 성향의 벨라루스와의 관계증진을 통해 김정은이 외교적 고립을 탈피하려는 의도를 드러내고 있는 것으로 분석된다.

루카셴코는 지난 1994년 집권 이후 32년째, 김정은은 2011년 권력세습으로 최고지도자에 오른 뒤 15년째 각각 장기 독재체제를 유지하고 있다.

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한 국무위원장 김정은이 26일 평양에서 알렉산더 루카셴코 벨라루스 대통령과 정상회담을 했다. 루카셴코 대통령이 브로치를 선물하며 "따님께 전해달라"고 말하자 김정은이 활짝 웃으며 관심을 보이고 있다. [사진=BELTA] 2026.03.26 yjlee@newspim.com

yjlee@newspim.com

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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