세종문화회관, 내달 광화문서 클래식 페스티벌…세계적 성악가 총출동

5월 22·23일 '광화문에서 만나는 아리아' 개최, 시민 관람 가능

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 세종문화회관은 세종 썸머 페스티벌 '광화문에서 만나는 아리아'를 연다고 19일 밝혔다.

오는 5월 22일과 23일 양일간 광화문 광장에서 열리며, 관람을 희망하는 누구나 사전 신청할 수 있다. 신청접수는 20일 오전 10시부터 선착순이다. 공연 당일 현장을 찾은 시민은 세종문화회관 중앙계단과 광장 일대에서 자유롭게 공연을 관람할 수 있다. 자세한 관람 방법은 세종문화회관 홈페이지를 통해 확인 가능하다.

[사진=세종문화회관]

'광화문에서 만나는 아리아'는 극장 안에 머물던 오페라를 광화문광장이라는 열린 공공의 공간으로 확장함으로써, 보다 많은 시민들이 일상 속에서 자연스럽게 클래식 음악을 접할 수 있도록 기획됐다. 이번 공연은 서울을 찾은 외국인 관광객까지 함께 즐길 수 있도록 해설과 함께 구성된다.

첫째 날인 5월22일에는 뉴욕 메트로폴리탄 오페라와 함부르크 국립오페라극장 등 세계 주요 오페라 무대에서 활약하고 있는 소프라노 박혜상, 독일어권 최고 영예 가운데 하나인 궁정가수 칭호를 받은 쾰른 오페라극장 종신 성악가 베이스바리톤 사무엘 윤, 스페인 비냐스 콩쿠르 입상 이후 독일 브레멘 시립극장 전속 솔리스트인 테너 김효종, 이탈리아 라 스칼라 극장 아카데미아에 동양인 최초로 입성한 메조소프라노 방신제가 출연한다.

둘째 날에는 독일 ARD 성악 국제 콩쿠르 1위 수상 이후 유럽과 국내 오페라 무대에서 활발히 활동하고 있는 바리톤 양준모, 마리아 칼라스 콩쿠르와 부세토 베르디 콩쿠르, 비오티 국제 콩쿠르 등 다수의 유럽 콩쿠르에 입상하며 실력을 인정받은 테너 김요한, 도밍고 오페랄리아 국제 콩쿠르에서 한국인 여성 최초 사르수엘라 부문 우승을 차지하며 국제무대의 주목을 받은 소프라노 장혜지, 아이젠베르크-프리트 콩쿠르 우승을 비롯해 등 유럽 주요 콩쿠르에서 두각을 나타낸 메조소프라노 김세린이 무대에 오른다.

여기에 2024년 덴마크 말코 국제 지휘 콩쿠르에서 한국인 최초로 우승하며 세계 음악계의 주목을 받은 지휘자 이승원이 국립심포니오케스트라를 이끈다.

이번 공연은 오페라 '사랑의 묘약' 중 '남몰래 흘리는 눈물', 오페라 '잔니 스키키' 중 '오, 사랑하는 나의 아버지' 등으로 구성됐다. 누구나 공연을 즐길 수 있도록 배리어프리 공연 환경 조성에도 힘쓴다. 휠체어 이용 관객을 위한 전용 관람석과 보호자 동반석을 마련하고, 정보 접근성 향상을 위해 점자 리플렛도 특별히 제작할 예정이다. ·

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