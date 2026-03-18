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서울시, 광화문광장 BTS 컴백쇼 앞두고…안전 최종 점검

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18일 제5차 방탄소년단 컴백행사 부시장단 점검회의
행사 당일 관계기관 통합 현장본부 설치 및 운영
안전사고 우려 시 행사 중단 권고 등 핵심 조치

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시는 오는 21일 토요일 광화문광장에서 열리는 방탄소년단(BTS) 컴백쇼를 앞두고 '제5차 방탄소년단 컴백행사 부시장단 점검회의'를 열었다. 

시는 18일 오후 회의에서 시민 안전과 인파 관리 대책 등을 최종 점검했다. 캡슐형호텔 등 소규모 숙박시설에 대한 특별점검과 공연장 인근 시설안전점검 상황을 챙겼다. 대규모 인파가 밀집하는 광화문광장을 비롯한 시내 전역에 대한 인파 모니터링, 소방·안전관리인력 배치 및 응급의료대책도 확인했다. 

[서울=뉴스핌] 이건주 인턴기자 = 관광객이 지난 16일 오후 서울 종로구 세종문화회관 계단에 설치된 방탄소년단 'BTS 컴백 라이브: 아리랑(BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG)' 대형 홍보물에서 기념촬영을 하고 있다. 2026.03.16 kunjoo@newspim.com

서울시는 행사 당일 오전 10시부터 상황 종료 시까지 세종문화회관 4층에 '관계기관 통합 현장본부(CP)'를 설치·운영하고, 관계기관과 협업해 현장 대응체계를 본격 가동한다. 서울시 행정2부시장을 본부장으로 하고, 서울시 시민안전대책본부를 비롯해 국무조정실·행정안전부·중구 및 종로구·경찰·소방·주최 측 등 주요 기관 책임자가 참여한다.

본부는 사람이 많이 몰려 안전사고 우려가 커질 경우 행사 중단 권고 등 핵심 조치를 내린다. 현장 상황 악화 시 즉시 재난안전대책본부로 전환해 운영한다.

또 서울시는 서울시청 지하 3층 재난안전상황실에서는 광화문 일대 CCTV를 집중 관제해 인파 밀집도와 위험요인을 상시 모니터링한다.

안전관리를 위한 인력 8200여명(서울시·자치구·소방 등 3400여 명, 주최 측 4800여 명)을 집중적으로 배치해 실시간 인파 밀집도와 안전사고 발생 여부 등 모니터링을 강화한다. 경찰이 지정한 안전관리구역을 기반으로 구역별 특성을 반영해 서울시·자치구·주최 측에서 안전관리 요원을 배치하고 역할을 분담한다.

행사 당일 통신량 급증으로 인한 통신 장애에 대비해 재난안전통신망(PS-LTE) 단말기 98대를 현장과 관계기관에 배부하고, 비상시에도 대응 공백이 발생하지 않도록 할 계획이다.

소방재난본부는 행사 안전관리를 위해 역대 최대 수준의 소방력을 투입한다. 소방차량 102대와 소방인력 803명을 투입하고, 국가소방동원령 사전동원을 통해 타 시·도 구급차 20대를 공연장 인근에 추가로 전진 배치한다.

행사장 인접 7개 소방서장도 정위치 근무를 실시하고, 차량 38대 및 인원 138명을 즉시 투입할 수 있도록 대응체계를 갖춘다.

행사장을 3개 구역으로 나누고 서장급 책임관을 지정하여 구역별 관리체계를 마련하고, 구조구급지원반, 신속대응반, 현장연락관 편성을 통해 현장 중심의 지휘체계를 강화한다. 또한, 관계기관 통합 현장본부(CP)와 본부 상황실, 서울종합방재센터 간 유기적인 상황관리 체계도 구축한다.

응급의료 대책도 본격 가동된다. 공연 당일 인파 밀집 구간을 중심으로 현장진료소 3곳을 운영한다. 진료소는 ▲세종대왕 동상 ▲이순신 동상 ▲서울도시건축전시관에 설치되며 공연 시작 전인 오후 2시부터 밤 11시까지 운영된다.

하이브가 별도로 운영하는 의료부스 11개소도 교보생명 사옥, 동화면세점, 뉴서울호텔 등 인근 주요 지점에 배치되며, 상세 위치는 네이버·카카오 지도 앱을 통해 확인할 수 있다.

현장 의료진은 가벼운 상처 등은 직접 처치하고, 중증 환자가 발생할 경우 초동 조치를 한 뒤 병원에 이송할 계획이다. 특히 중증 대응을 위해 '서울시 이동형 중환자실(SMICU)'을 역사박물관 일대에 별도로 배치해 현장 대응 역량을 한층 강화했다.

최대 인파 밀집이 예상되는 광화문광장 및 서울광장, 청계광장 등에는 통행로, 환기구, 화단 주변 등 사고 우려 지역에 안전펜스를 설치하고 바닥 평탄화 작업 등도 실시해 안전 사고에 대비한다.

행사장 주변 시설물 등에 대한 안전점검도 행사 직전까지 지속 추진한다. 광화문광장 등 세종대로 일대 주변 시설물, 인근 지하철 주변 공사장 8개소, 주변 보도·차도, 맨홀과 방호울타리, 거리 위 판매시설 등을 점검 총 273건의 위험요소를 사전 발굴해 조치하도록 했다. 시는 행사 전까지 위험요소를 지속적으로 점검하고 조치사항의 완료 여부 등을 확인할 방침이다.

편의시설 확충도 점검했다. 주최 측 및 자치구와 협력해 공연장 주변 총 2551기의 화장실을 확보하고, QR코드를 포함한 위치 안내 포스터 및 포털(네이버, 카카오) 지도 연계 서비스를 제공하여 이용자 편의성을 높인다.

해외 관광객을 위한 다국어 안내 서비스도 강화한다. 대중교통 시설 등에도 영어, 일본어, 중국어, 베트남어, 태국어, 인도네시아어로 다국어 안내를 실시한다.

정상훈 서울시 행정1부시장 직무대리는 "그동안 매주 점검회의를 통해 마련한 안전대책이 실제 현장에서 잘 작동할 수 있는지 면밀히 점검하고 있다"며 "현장 안전대책은 물론 다국어 안내까지 꼼꼼히 챙겨 내외국인 관광객 모두 단 한 분도 다치지 않고 즐거운 축제를 즐길 수 있도록 마지막까지 최선을 다하겠다"고 말했다.

100wins@newspim.com

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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