BTS 컴백 맞춰…서울시 "한강·DDP 관광 콘텐츠 다채"

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시는 아이돌 그룹 방탄소년단(BTS)의 컴백공연을 계기로 서울을 찾는 외국인 관광객을 위한 각종 관광 콘텐츠를 마련했다고 16일 밝혔다.

앞서 공연주최(하이브) 측은 방탄소년단의 신보 발매에 맞춰 3월 20일~4월 19일까지 동대문디자인플라자(DDP)와 한강공원 등 주요 거점에서 글로벌 아미들을 위한 체험 콘텐츠를 선보일 계획이라고 밝혔다. 서울시 또한 여기에 더해 관광객들이 공연 전후 경험할 수 있는 즐길거리를 풍성하게 발굴·홍보한다.

[사진=서울시]

먼저 20일~21일 저녁 7시 30분~9시 30분, 세빛섬, 청계천 등 서울 대표 랜드마크 15곳에서 방탄소년단의 컴백을 환영하는 경관조명을 일제히 밝힌다.

특히 4월 6일~19일까지 청계천 오간수교~버들다리 약 500m 구간은 방탄소년단의 상징을 활용한 '아리랑 라이트워크(BTS THE CITY ARIRANG SEOUL 청계천 산책길)'로 꾸며진다.

또 21일~22일 반포대교 달빛무지개분수는 방탄소년단 음악을 테마로 특별한 분수쇼도 선보인다. 세종대로변 가로등에 환영 현수기를 부착하고, 도심 내 미디어파사드 10곳에서 웰컴 메시지를 표출한다.

세계 각국에서 온 팬들에게 고스란히 전달될 수 있도록 주요 관광명소, 전통시장 등 외국인 관광객 주요 방문 장소에 7개 국어로 번역된 환영문구를 표출하고, 관광안내 홍보물도 제공한다.

서울시는 BTS 뮤직비디오 촬영지, 주최사 엔터테인먼트 사옥 등 K팝을 테마로 한 도보관광코스를 개발·운영해 비짓서울 누리집과 서울시 공식 SNS, 팬덤커뮤니티 등을 통해 홍보한다.

김명주 관광체육국장은 "공연을 넘어 서울이라는 도시가 하나의 문화 콘텐츠가 될 수 있도록 다양한 즐길거리와 볼거리를 마련했다"며 "서울시는 안전을 최우선으로 철저히 준비하는 동시에, 공연과 연계한 다양한 문화·관광 콘텐츠를 통해 글로벌 팬들이 서울의 다채로운 매력을 경험할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 전했다.

한편 서울시는 서울의 주요 관광명소, 축제, 문화행사, 추천 여행코스 등 정보와 공연 전‧후 즐길거리와 공연 현장 필수정보를 담은 캘린더와 가이드북을 제작해 비짓서울 SNS 및 누리집, 공항 등 관광정보센터(14곳)에 안내·배포한다.

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