카카오뱅크, 사회연대은행·신보와 금융위기 청년 자립 지원

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'프로젝트 다시, 봄' 진행, 카뱅 사회연대 은행에 10억원 전달

사회연대은행 연 1% 초저금리 생계비 대출, 신보 대상자 발굴

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 카카오뱅크는 함께만드는세상(사회연대은행), 신용회복위원회와 업무협약(MOU)을 체결하고 금융위기 청년의 자립을 지원하는 '프로젝트 다시, 봄'을 진행한다고 16일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 카카오뱅크 권태훈 경영전략그룹장(왼쪽)이 지난 15일 서울 중구 신용회복위원회 본사에서 열린 '프로젝트 다시, 봄' 업무협약식에 참여해 신용회복위원회 김은경 위원장(가운데), 사회연대은행 김용덕 이사장(오른쪽)과 함께 기념촬영을 하고 있다. [사진=카카오뱅크]2026.04.16 dedanhi@newspim.com

'프로젝트 다시, 봄'은 금융권 이용이 어렵거나 채무조정 중인 만 19세에서 39세 이하 청년들이 신용을 회복하고 제도권 금융에 재진입할 수 있도록 돕는 프로그램으로, 카카오뱅크는 지난해 '금융위기 청년 지원 기금' 조성을 위해 사회연대은행에 10억 원을 전달하며 이 프로젝트를 처음 시작했다.

올해 협약에 따라 사회연대은행은 카카오뱅크의 기부금을 활용해 연 1%의 초저금리로 생계비 대출(최대 300만 원) 및 고금리대환 대출(최대 500만 원)을 지원하며, 재무 상태 진단과 금융 교육도 함께 진행한다. 신용회복위원회는 지원이 필요한 청년을 발굴하고 연계하는 역할을 맡는다.

지원 대상자는 오는 16일부터 사회연대은행 홈페이지를 통해 신청할 수 있다.

이번 협약식은 지난 15일 서울 중구 신용회복위원회 본사에서 열렸으며, 카카오뱅크 권태훈 경영전략그룹장, 사회연대은행 김용덕 이사장, 신용회복위원회 김은경 위원장 등이 참석했다.

카카오뱅크는 "경제적으로 어려움을 겪는 청년들이 다시 희망을 찾고 자립할 수 있도록 돕고자 한다"며 "앞으로도 금융 취약 계층을 위한 포용금융을 꾸준히 실천해나겠다"고 말했다.

dedanhi@newspim.com