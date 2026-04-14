부산은행·카카오뱅크, 기업 공동대출 금융 지원 확대

AI 핵심 요약beta
- BNK부산은행이 13일 카카오뱅크와 기업 공동대출 업무협약을 체결했다.
- 개인사업자와 중소기업 대상 금융 지원을 확대한다.
- 지방은행 노하우와 디지털 플랫폼을 결합해 새로운 모델을 만든다.
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중소기업 금융 지원 강화 기대
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK부산은행이 카카오뱅크와 손잡고 기업 공동대출로 금융 지원 확대에 나섰다.
부산은행은 전날 본점에서 카카오뱅크와 기업 공동대출 사업 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 14일 밝혔다.
개인사업자와 중소기업 대상 금융 지원을 확대하기 위한 이번 협약에서 양사는 공동대출을 포함한 다양한 금융상품과 서비스 협업을 추진한다.
부산은행은 장기 축적된 기업금융 노하우를, 카카오뱅크는 디지털 플랫폼 역량을 활용해 지방은행과 인터넷전문은행의 장점을 결합한다.
부산은행은 최근 가계대출 규제 강화 속에서 기업대출 비중을 높이는가 하면 인터넷전문은행과의 협업을 통해 온라인 채널을 확대하는 전략을 택하고 있다.
카카오뱅크는 개인고객 중심에서 법인·중소기업 시장으로 영역을 넓히며, 대형 시중은행 중심의 현 구조에 경쟁 압력을 가할 것으로 보인다.
금융업계에서는 지방은행과 인터넷전문은행의 협력이 과점적 구조를 완화하고, 지역 소상공인·중소기업에 대한 금융 경쟁을 촉진하는 계기가 될 것으로 평가한다.
김성주 부산은행장은 "이번 협약은 기업금융과 디지털 플랫폼을 결합한 새로운 금융 모델을 만드는 계기가 될 것"이라며 "개인사업자와 중소기업을 위한 디지털 기반 금융 서비스를 확대해 나가겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com