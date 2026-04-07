카카오뱅크, 제휴 혜택 담은 '브랜드포켓' 모임통장 출시

AI 핵심 요약beta
- 카카오뱅크가 7일 모임통장 고객 대상 '브랜드포켓' 서비스를 출시했다.
- 첫 제휴는 하나투어포켓으로 5월 18일까지 10만~200만원 목표 미션 참여한다.
- 미션 성공 시 쿠폰·여행 경비 지원하며 그림 이벤트로 캐시백 제공한다.
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[서울=뉴스핌] 전미옥 기자·박가연 인턴기자 = 카카오뱅크는 모임통장 이용 고객에게 제휴사 혜택을 제공하는 신규 서비스 '브랜드포켓'을 출시했다고 7일 밝혔다.
첫 번째 제휴 상품은 하나투어와 함께한 '모임통장 하나투어포켓'이다. 이번 서비스는 모임주가 '하나투어포켓 만들기'를 통해 개설한 뒤 모임비 일부를 포켓으로 옮겨 담으면 참여할 수 있다. 해당 상품은 오는 5월 18일까지 가입할 수 있으며 10만원에서 200만원 사이 목표 금액을 설정하고 30일간 미션에 참여하는 방식이다.
미션 첫날 1만원 이상 예치 시 최대 10만원 상당의 '하나투어 랜덤 마일리지 쿠폰'을 지급한다. 15일 차에는 목표 금액의 50% 달성 시 15만원 상당의 여행 할인 쿠폰팩이 제공되며, 30일 차 최종 목표 달성 시 미션이 완료된다. 최종 미션 성공 모임 중 10개 팀을 추첨해 최대 300만원 규모의 여행 경비를 지원하며당첨자 발표는 6월 26일이다.
모임원들이 공동 참여하는 '그림 완성하기' 이벤트도 진행된다. 하루 한 조각씩 총 9조각을 완성하면 최대 1만원 현금 캐시백을 받을 수 있다.
카카오뱅크는 "모임통장에 제휴형 서비스 '브랜드포켓'을 도입해 차별화된 고객 경험을 제공하고자 했다"며 "앞으로도 다양한 기업들과 협업해 모임활동에 실질적인 도움이 되는 혜택을 확대해 나갈 계획"이라고 전했다.
eoyn2@newspim.com