카카오뱅크, 아고다 제휴 '특가 숙소 찾아보기' 서비스 출시

아고다, 카카오뱅크 전용 상시 7~10% 추가 할인

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 카카오뱅크는 글로벌 여행 플랫폼 '아고다(Agoda)'와 손잡고 전 세계 숙소를 특가로 예약할 수 있는 '특가 숙소 찾아보기' 서비스를 출시한다고 25일 밝혔다.

이번 제휴 서비스는 카카오뱅크 앱에서 아고다가 제공하는 경쟁력 있는 전 세계 숙소 특가 상품을 한눈에 비교하고 예약할 수 있도록 마련됐다. 고객은 원하는 여행지를 직접 검색하거나, 인기 여행지 순위를 보여주는 '리더보드' 기능을 통해 최신 여행 트렌드를 확인하며 숙소를 찾아볼 수 있다. 앱 내 'AI탭'을 통해 카카오뱅크 AI 대화창에 '여행', '아고다', '숙소' 등을 검색하거나, '혜택 탭'을 통해 간편하게 이용 가능하다.

[이미지= 카카오뱅크]

고객은 여행지, 일정, 객실 정보를 검색해 숙소를 둘러보기만 해도 하루 한 번 소액의 캐시 리워드를 받을 수 있다. 더불어 아고다의 숙소 특가에 카카오뱅크 전용 상시 7% 추가 할인이 적용되며, 일부 인기 여행지의 경우 최대 10%까지 할인 폭이 확대돼 더욱 합리적인 비용으로 여행을 준비할 수 있는 점이 특징이다.

서비스 출시를 기념해 카드 결제 할인 프로모션을 연이어 진행한다. 먼저 'KB국민카드 체크카드'로 결제하는 고객에게 예약 금액의 10% 즉시 할인 혜택을 제공한다. 또한 4월 6일부터 '카카오뱅크 체크카드(마스터카드)' 결제 고객을 위한 혜택을 새롭게 추가하는 등 카드 결제 프로모션을 지속적으로 확대해 나갈 예정이다.

이번 '특가 숙소 찾아보기' 서비스는 금융을 넘어 고객의 일상 전반에 편의를 제공하기 위해 기획됐다. 카카오뱅크는 세금·공과금 납부, 하이패스 관리 등 다양한 생활 편의 서비스를 제공하고 있으며, 지난해 9월 패키지 상품을 소개하는 '해외여행 예약하기' 서비스를 선보인 바 있다. 이번 제휴 서비스를 통해 자유여행객까지 아우르며 앱 내에서 여행 관련 니즈를 손쉽게 해결할 수 있도록 서비스 범위를 넓혔다.

카카오뱅크는 "설레는 여행을 계획하는 모든 순간에 카카오뱅크가 특별한 혜택과 즐거움을 더해드리고자 이번 제휴 서비스를 기획했다"며 "앞으로도 고객들의 다양한 일상과 목적에 부합하는 실질적인 혜택을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.

romeok@newspim.com