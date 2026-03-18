카카오뱅크, 24일까지 미션 달성하면 써브웨이 혜택 제공

돈 버는 재미 with 써브웨이' 운영, 썹 포인트 최대 3만 랜덤 지급

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 카카오뱅크가 오는 24일까지 '돈 버는 재미 with 써브웨이'를 운영한다고 18일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 카카오뱅크가 오는 24일까지 '돈 버는 재미 with 써브웨이'를 운영한다고 18일 밝혔다. [사진=카카오뱅크]2026.03.18 dedanhi@newspim.com

오늘부터 7일간 진행되는 '돈 버는 재미 with 써브웨이'는 미션을 달성하면 써브웨이 혜택을 제공한다. 특히 '색깔 맞추기' 서비스에 써브웨이의 인기 샌드위치와 샐러드 색깔을 적용해 이용 고객들의 재미를 더했다.

참여 방법은 카카오뱅크 앱 '혜택탭'에 위치한 '돈 버는 재미 with 써브웨이'를 누적 3회 참여하면 된다. 미션에 성공한 선착순 7만 명에게는 써브웨이 온오프라인 매장에서 이용 가능한 '썹 포인트'를 제공하며, 1000 포인트부터 최대 3만 포인트까지 랜덤으로 지급한다. 혜택은 카카오뱅크 앱의 '내 쿠폰' 페이지에 있는 쿠폰번호를 써브웨이 앱에 등록해 이용 가능하다.

'돈 버는 재미'는 식품, 화장품, 의류 등 다양한 브랜드와 지금까지 총 11차례 협업을 진행했으며, 3월 초 기준 누적 이용 고객은 400만 명을 넘어섰다.

이용 고객을 분석한 결과 여성 비중이 64.8%로 남성(35.2%)보다 높았으며, 연령대별로는 20대 이하 14.0%, 30대 16.5%, 40대 24.4%, 50대 이상 45.1%로 나타나 중장년층 이용 비중이 높은 것으로 집계됐다.

카카오뱅크는 "제휴사의 인기 상품을 '색깔 맞추기'에 적용해 고객이 재미있게 서비스를 이용하면서 자연스럽게 혜택을 받을 수 있도록 했다"며 "앞으로도 카카오뱅크 상품·서비스를 다양한 제휴사와 연계해 고객 혜택을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

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