카카오뱅크, '개인사업자 부동산담보대출' 금리 최대 0.75% 낮췄다

최저금리 연 2.895%, 국내 금융권 최초 2%대 금리 제공

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 카카오뱅크는 소상공인 고객 금융 부담을 줄이기 위해 17일부터 '개인사업자 부동산담보대출'의 금리를 최대 0.75%p 낮춘다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 카카오뱅크는 소상공인 고객 금융 부담을 줄이기 위해 17일부터 '개인사업자 부동산담보대출'의 금리를 최대 0.75%p 낮춘다. [사진=카카오뱅크]2026.03.17 dedanhi@newspim.com

대출금리는 최대 0.60%p 인하하며, 우대금리 혜택은 기존 연 0.15%p에서 연 0.30%p로 확대 운영한다. 금리 인하와 우대금리를 모두 적용하면 최저 금리는 연 2.895%로, 카카오뱅크는 현재 국내 금융권에서 유일하게 개인사업자 대상 부동산담보대출 상품 중 2%대 금리를 제공한다.

지난해 10월 출시한 카카오뱅크의 '개인사업자 부동산담보대출'은 사업 운영자금 및 사업장 구입자금 등 다양한 자금 목적으로 최대 10억 원까지 비대면으로 편리하게 이용할 수 있다. 특히 카카오뱅크는 지난 2월 '개인사업자 부동산담보대출' 대출 상환방식으로 '만기일시 상환방식'을 추가하고, 대출 기간으로 '3년 만기' 상품을 추가하는 등 소상공인의 금융 부담 경감 및 선택권 확대를 위해 노력해왔다.

카카오뱅크 '개인사업자 부동산담보대출'의 고객은 70% 이상이 도·소매업, 서비스업, 음식업 등 생계형 업종에 종사하는 소상공인으로 나타났다. 고객 연령대별로 살펴보면 40대가 51%, 50대가 28%를 차지하며, 40·50대 중장년층에게 큰 호응을 얻은 것으로 분석됐다.

또한 고객 5명 중 4명이 '후순위 대출'을 이용한 것으로 나타났다. 사업 운영자금 목적 대출의 경우 선순위 근저당권 등 권리가 이미 설정된 담보라도 후순위 대출 신청이 가능해, 기존 대출로 인해 추가 자금 마련이 어려웠던 소상공인들에게 버팀목이 되어줬다.

은행 영업점 미운영 시간에 약정된 비율도 약 50%에 달했다. 상담 신청부터 약정까지 소요된 시간은 평균 5일로 나타나는 등 사업장 운영으로 바쁜 사장님들이 대출 신청 전과정을 비대면으로 빠르게 진행하며 영업점에 방문하는 시간을 크게 줄였다.

dedanhi@newspim.com