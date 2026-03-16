카카오뱅크, 소상공인 자녀 '모두의 멘토링' 진행

맞춤형 학습 멘토링·가족 소통 프로그램 제공

14일 발대식 개최…10개월간 운영

[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = 카카오뱅크는 16일 사단법인 점프와 함께 소상공인 및 개인사업자 가정의 자녀 성장을 지원하는 '모두의 멘토링' 프로그램을 진행한다고 밝혔다.

'모두의 멘토링'은 사업 운영으로 바쁜 소상공인과 개인사업자 가정의 자녀들이 안정적인 학습환경에서 진로를 탐색할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다. 이번 프로그램은 이달부터 오는 12월까지 약 10개월간 운영되며 전국에서 선발된 소상공인 자녀 청소년과 대학생 150명이 참여한다.

참여자들에게는 다양한 성장 기회가 제공된다. 먼저 청소년 멘티와 대학생 멘토를 연결해 주 2회 온라인 멘토링을 진행하며, 교과 학습과 진로 상담을 지원한다. 또한 참여자 전원에게는 '모두의 응원금'이라는 이름의 성장 지원금도 지급한다.

카카오뱅크는 지난 14일 경기도 용인시 카카오 AI 캠퍼스에서 소상공인 및 개인사업자 가정의 자녀 성장을 지원하는 '모두의 멘토링' 발대식을 열었다. 사진은 참여자 150여 명이 발대식을 마치고 기념촬영을 하는 모습. [사진=카카오뱅크]

가족 간 소통을 돕는 프로그램도 병행한다. 부모와 자녀가 함께하는 '패밀리 데이'를 비롯해 부모의 사업을 깊이 이해해보는 '가가호호 컨설팅' 등 정서적 유대를 강화하는 활동이 운영될 예정이다.

앞서 카카오뱅크는 지난 14일 경기도 용인시 카카오 AI 캠퍼스에서 '모두의 멘토링' 발대식을 개최했다. 이날 행사에서는 150명의 참여자들이 향후 10개월 간의 활동 계획과 다짐을 나누는 시간을 가졌다.

이후 참여자들은 경기도 양평군 블룸비스타로 이동해 1박 2일 동안 '멘토링 캠프'에 참여했다. 캠프에서는 진로 탐색 프로그램과 금융 교육, 멘토 대상 교수법 강의 등 다양한 역량 강화 프로그램이 진행됐다.

카카오뱅크는 "소상공인과 개인사업자 가정의 자녀들이 건강하게 성장할 수 있도록 돕고, 부모가 생업에 더욱 집중할 수 있는 환경을 마련하고자 이번 프로그램을 운영하게 됐다"며 "앞으로도 사장님들의 가정에 실질적인 도움이 될 수 있도록 다양한 지원을 이어가겠다"고 전했다.

eoyn2@newspim.com