카카오뱅크, 4월과 5월 '아낌e 보금자리론' 실행한 고객에 20만원 이자 지원

승인 내역 확인부터 서류 제출, 대출 실행까지 전 과정 앱으로 진행

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 카카오뱅크가 보금자리론 이자 지원을 통해 오는 4월과 5월 두 달간 주택 실수요자의 금융 부담 완화에 나선다고 16일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 카카오뱅크가 보금자리론 이자 지원을 통해 오는 4월과 5월 두 달간 주택 실수요자의 금융 부담 완화에 나선다고 16일 밝혔다. [사진=카카오뱅크]2026.03.16 dedanhi@newspim.com

카카오뱅크는 두 달 간 카카오뱅크에서 '아낌e 보금자리론'을 실행한 고객을 대상으로 최대 20만원의 이자를 지원한다. '아낌e 보금자리론'은 한국주택금융공사가 취급하는 주택 실수요자를 위한 정책금융상품이다. 부부합산 연 소득 7000만원 이하, 주택 가격 6억원 이하 아파트, 연립·다세대 주택을 담보로 이용할 수 있다.

신혼부부, 다자녀가구 및 전세사기피해자 등은 소득요건이 완화 적용된다. LTV(담보인정비율)는 아파트 기준 최대 70%, DTI(총부채상환비율)는 최대 60% 까지만 인정한다.

이자 지원금 혜택은 한국주택금융공사에서 아낌e 보금자리론 실행 기관을 카카오뱅크로 선택 또는 변경하고 4월, 5월 중 카카오뱅크에서 대출을 실행한 고객을 대상으로 제공된다. 고객이 실행한 아낌e 보금자리론의 한 달 이자에 해당되는 금액을 최대 20만 원까지 지급한다.

인터넷전문은행 최초로 아낌e 보금자리론 취급을 개시한 카카오뱅크는 고객이 오프라인 영업점에 방문할 필요 없이 승인내역 확인부터 서류제출, 대출 실행까지 전 과정을 모바일 앱에서 편리하게 진행할 수 있도록 구현해 편의성을 높였다.

아낌e 보금자리론의 금리는 만기 10년 기준 연 4.05%다. 저소득청년, 신혼가구, 사회적배려층(장애인 · 한부모 가구 등) 등 각종 요건에 따라 우대금리가 적용된다.

카카오뱅크는 "보금자리론 이용 고객의 편의성을 높이고 고객의 이자 부담 경감에 기여하고자 이벤트를 마련했다"며, "앞으로도 주택 실수요자의 주거 안정과 주택금융 지원에 힘쓰고 금융 소비자의 편익 증진을 위해 노력하겠다"고 말했다.

dedanhi@newspim.com