카카오뱅크 '목표전환형 펀드' 시리즈, 단기간 내 목표수익률 달성

2호 'ETF로 목표 7%', 3호 '국장 선별주로 목표 7%'도 32일·23일 달성
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 카카오뱅크는 자사의 '목표전환형 펀드' 시리즈가 연속으로 단기간 내 목표수익률을 달성했다고 9일 밝혔다.
'목표전환형 펀드'는 사전에 설정한 목표수익률에 도달하면 운용 자산을 안전자산으로 자동 전환해 수익을 확정하고 시장 변동에 따른 위험을 최소화하는 것이 특징이다.
카카오뱅크가 지난해 11월 첫 선을 보인 1호 '정책수혜로 목표수익률 함께하기' 펀드가 출시 45일 만에 목표수익률 6%를 달성한 데 이어, 후속 펀드들까지 모두 조기 목표 달성에 성공했다. 올해 1월에 각각 출시된 2호 'ETF로 목표 7% 함께하기'와 3호 '국장 선별주로 목표 7% 함께하기'는 설정 32일, 23일 만에 목표수익률 7%를 달성했다.
이러한 성과에 힘입어 '목표전환형 펀드' 시리즈의 누적 판매액은 출시 3개월 만에 150억 원을 넘어섰다. 영업점 방문 없이 앱을 통해 가입하고, 수익률 현황을 실시간으로 확인하는 편리함이 투자자들의 높은 관심을 이끌어 낸 것으로 분석된다.
특히 목표 달성 시 자동으로 투자를 종료하고 수익을 확정하는 '자동 출금 서비스'는 전체 가입자의 90% 이상이 선택할 만큼 높은 인기를 끌었다. 수익 실현 시점을 자동화해 투자자의 심리적 부담을 낮춘 점이 주효했다.
카카오뱅크는 이 같은 흥행을 이어가기 위해 3월 9일부터 16일 오후 5시까지 4호 펀드 'AI ETF로 목표 7% 함께하기'를 모집한다. 이 펀드는 글로벌 메가 트렌드로 자리 잡은 AI·테크 산업에 분산 투자해 목표 수익률 7% 달성을 추구한다.
안정성을 위해 자산의 50% 이상은 국내 단기채권 관련 ETF 등에 투자하며, 나머지는 한국, 미국, 중국 등 글로벌 AI 선도 기업 및 관련 ETF에 투자해 성장 기회를 모색한다. 최소 가입금액은 100만 원이다.
또한 투자 공백을 최소화하기 위해 3월 17일부터는 유망 글로벌 테마를 선별한 5호 펀드 모집도 이어서 진행할 계획이다.
카카오뱅크는 "변동성이 큰 시장에서도 엄선한 펀드들이 우수한 성과를 거두며 고객의 신뢰를 얻고 있다"며 "이에 보답하기 위해 앞으로도 다양한 테마와 안정적인 운용 전략을 갖춘 상품을 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.
