카카오뱅크, 22일 새벽 시스템 점검…금융거래 일시 중단 예정

정기적인 인프라 점검 일환… 시스템 및 전산 장비 업그레이드

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 카카오뱅크는 정기 전산시스템 점검을 오는 22일 오전 1시부터 8시까지 진행한다고 17일 밝혔다.

이번 점검은 시스템 구성 변경과 전산 장비 업그레이드 등을 포함하는 작업이다. 금융 인프라 전반의 성능과 안정성을 강화하기 위해 정기적으로 계획된 연례 점검이다. 다양한 거래 환경에서도 고객이 원활하게 서비스를 이용할 수 있도록 시스템 처리 역량과 운영 환경을 강화하는 데 목적이 있다.

[사진= 카카오뱅크]

점검이 진행되는 동안에는 카카오뱅크 앱과 홈페이지 이용을 포함해 금융거래 전반이 일시적으로 중단된다.

중단되는 주요 서비스는 ▲조회 및 이체 ▲체크카드 국내·해외 결제 ▲자동화기기(CD/ATM) 입출금 ▲입출금 및 카드 결제 알림 서비스 ▲타 금융기관을 통한 카카오뱅크 거래 ▲마이데이터 정보 제공 업무 ▲카카오뱅크 인증 서비스 ▲카카오뱅크 앱 및 홈페이지 이용 ▲고객센터 상담 및 업무 처리 등이다.

서비스 중단 예정 시간은 22일 새벽 1시부터 오전 8시까지이며, 작업 진행 상황에 따라 실제 종료 시점은 일부 변동될 수 있다.

카카오뱅크는 "고객에게 더욱 안전하고 안정적인 금융 서비스를 제공하기 위해 매년 정기적인 인프라 점검을 시행하고 있다"며 "고객 불편을 최소화하기 위해 심야 시간에 작업을 진행하는 만큼, 신속히 점검을 마무리할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

romeok@newspim.com