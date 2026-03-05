카카오뱅크, 아동, 청소년 대상 '틴즈보너스' 이벤트

다이소, GS25, 아트박스, 메가MGC커피 등 10대 선호 브랜드 중심 혜택 제공

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 카카오뱅크는 아동, 청소년 고객이 일상 속에서 소소한 금융 혜택과 재미를 경험할 수 있는 캐시백 이벤트 '틴즈보너스'를 진행한다고 5일 밝혔다.

카카오뱅크는 아동·청소년 고객을 위한 금융 서비스 개선과 혜택 마련을 위해 노력해왔다. 특히 만 7세부터 18세까지의 청소년들이 은행 계좌 없이도 본인 명의의 휴대폰만 있으면 이용할 수 있는 선불전자지급수단인 '카카오뱅크 mini'는 10대들의 필수 금융 아이템으로 자리 잡고 있다.

[이미지= 카카오뱅크]

이번 '틴즈보너스' 이벤트는 오는 5월 31일까지 진행되며, 만 7세부터 18세까지의 카카오뱅크 고객이라면 누구나 참여할 수 있다. 참여 방법 또한 매우 간단하다. 전월 실적과 같은 복잡한 조건 없이 카카오뱅크 앱 내 '카카오뱅크 AI' 대화창에서 '틴즈보너스'를 검색하거나 '혜택' 탭을 통해 간편하게 이용 가능하다.

카카오뱅크는 10대 고객의 소비 활동에 실질적인 혜택과 즐거움을 더하고자 이번 이벤트를 기획했다. 특히 고객 결제 데이터를 기반으로 다이소, 아트박스, GS25, 메가MGC커피 등 10대들이 선호하는 브랜드를 중심으로 혜택을 구성하여, 고객이 평소 자주 찾는 곳에서 자연스럽게 혜택을 누릴 수 있도록 설계했다.

'틴즈보너스'는 매일 10원부터 최대 1만 원까지, 기본 3개의 랜덤 캐시백 혜택 중 고객이 직접 1개를 선택할 수 있는 기회를 제공한다. 고객은 제시된 브랜드와 금액을 비교하여 가장 마음에 드는 혜택 1개를 직접 뽑아 매장 결제에 적용하면 되는 방식이다. 특히, 1만 원 캐시백에 당첨될 경우, 특정 브랜드 구분 없이 모든 가맹점에서 사용할 수 있다.

카카오뱅크는 "10대 고객의 소비 흐름 속에서 자연스럽게 녹아드는 재미와 혜택을 드리기 위해 '틴즈보너스'를 마련했다"라며, "앞으로도 고객 누구나 쉽고 직관적으로 체감할 수 있는 금융 혜택을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.

