카카오뱅크, 청년 참여 제작 동화책 활용 기부금 모금 캠페인 진행

20명 청년 카카오뱅크 지원 통해 스토리 구성·그림 작업 직접 참여

자립준비청년 위한 교육비·생활안정자금 모금 목표 1000만원 설정

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 카카오뱅크는 자립준비청년 지원을 위한 운영 중인 사회공헌 프로그램 '모두의 자립'의 일환으로 청년들이 직접 참여해 제작한 동화책을 활용한 기부금 모금 캠페인을 5월 19일까지 진행한다고 24일 발표했다.

'모두의 자립'은 카카오뱅크가 2022년부터 아이들과미래재단과 함께 운영해오고 있는 자립지원 프로그램으로, 이번에 발간된 동화책 5종('날아라 뻐꾹아', '단 하나뿐인 나', '울퉁불퉁모난돌이야기' 등)은 지난해 프로그램에 참여한 20명의 청년이 카카오뱅크의 지원을 통해 스토리 구성과 그림 작업에 직접 참여해 제작했다. 책에는 홀로서기를 준비하는 자립준비청년들의 경험과 예비 자립준비청년들을 위한 응원의 메시지가 담겼다.

카카오뱅크는 청년들을 위한 체계적인 금융교육과 재무컨설팅, 창작 활동과 사회 환원 활동을 결합한 동화책 프로젝트 등을 지원했다.

'모두의 자립'은 2022년부터 아이들과미래재단과 협력하여 운영하는 자립 지원 프로그램으로, 체계적인 금융교육과 재무컨설팅, 창작 활동을 포함한 다양한 지원을 제공한다. 카카오뱅크는 이 동화책을 바탕으로 자립준비청년을 위한 교육비와 생활안정자금을 마련하기 위한 모금 목표를 1000만 원으로 설정했다.

또한, 카카오뱅크는 완성된 동화책 290권을 다양한 자립준비청년 지원 기관에 전달하였다. 해당 도서는 '모두의 자립' 카카오브런치와 교보문고 e-book에서도 접근할 수 있다.

카카오뱅크 관계자는 "이번 캠페인을 통해 자립준비청년에 대한 사회적 관심을 이끌어내고자 했다"며 "앞으로도 자립준비청년의 안정적인 정착을 도모하기 위해 다양한 지원 프로그램을 제공할 예정"이라고 말했다.

