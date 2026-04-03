카카오뱅크, 공식 블로그 'KakaoBank answer' 개설

블로그, 유튜브, 인스타그램 등 공식 채널 운영…고객 접점 확대 목표

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자·박가연 인턴기자 = 카카오뱅크는 유용한 금융 정보를 한 눈에 모아볼 수 있는 공식 블로그 'KakaoBank answer'를 새롭게 선보인다고 3일 밝혔다.

공식 블로그에서는 부동산, 세금, 투자 등 일상생활에서 접하는 다양한 궁금증에 대한 해답을 시리즈 형식으로 확인할 수 있다.

주요 콘텐츠로는 어려운금융 용어와 생활 경제 지식을 전달하는 '금융위키' 및 '경제 무물' 시리즈가 운영된다. 카카오뱅크 상품과 서비스를 효과적으로 활용하는 방법을 소개하는 '카카오뱅크 잘 쓰기'도 있다. 이외에도 스테이블 코인의 미래를 다루는 '미래화폐', 경제학적 관점으로 보는 사랑의 기술 '연애의 경제학' 등 연재물도 공개된다.

[사진=카카오뱅크]

카카오뱅크는 블로그 외에도 유튜브, 인스타그램 등 공식 소셜미디어 채널도 운영한다. 공식 유튜브 채널은 숏폼과 예능 중심의 콘텐츠로 누적 조회수 3000만회를 기록했다. 대표 콘텐츠로는 경제와 스포츠를 결합한 '머니 그라운드', 영화 속 경제 이야기를 담은 '영화로 보는 경제' 등이 있다.

공식 인스타그램에서는 다양한 고객 이벤트가 진행된다. 지난해 작가 '키크니'와 함께한 '전국 개미 백일장 대회'에 이어 지난달에는 작가 '재수의 연습장'과 '함께 키우는 카뱅 육아일기'를 진행하며 소통을 강화하고 있다.

카카오뱅크는 "다양한 경로로 더 많은 고객을 만나고자 유튜브, 인스타그램에 이어 공식 블로그를 선보이게 됐다"며 "앞으로도 고객을 위한 유익하고 흥미로운 콘텐츠를 지속적으로 제공할 예정"이라고 전했다.

eoyn2@newspim.com