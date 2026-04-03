서울시오페라단, '2026 대한민국 국가브랜드대상' 수상

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 서울시오페라단(단장 및 예술감독 박혜진)이 '2026 대한민국 국가브랜드대상' 문화 분야 기관·단체 부문 대상을 수상했다.

세종문화회관(사장 안호상)은 3일 이같은 소식을 밝혔다. '뉴욕페스티벌 대한민국 국가브랜드대상(NYF K-NBA)'은 세계적 권위를 지닌 뉴욕페스티벌(New York Festivals)이 주관하는 시상으로, 국가브랜드경쟁력지수(NCI)와 부문별 경쟁력 평가를 바탕으로 대한민국을 대표하는 브랜드를 선정·발표한다. 이번 수상은 서울시오페라단이 공공성과 예술성을 아우르는 대한민국 대표 오페라 브랜드로서 축적해 온 성과와 위상을 대외적으로 인정받았다는 점에서 의미가 크다.

1985년 창단한 서울시오페라단은 공공 공연예술단체로서의 책무를 바탕으로 시민의 문화 향유 기회를 넓히는 한편 높은 수준의 작품 제작 역량을 꾸준히 축적해왔다. 특히 오페라 장르의 접근성을 높이는 공공적 기획과 작품 완성도를 끌어올리는 예술적 전략을 병행하며 공공 오페라단이 지향해야 할 새로운 모델을 제시해 왔다.

서울시오페라단은 세계 무대에서 활약하는 정상급 성악가들과 협업하며 제작 수준을 꾸준히 높여왔다. 테너 이용훈과 소프라노 황수미 등 국제적으로 인정받는 아티스트와 함께하며 서울 공연예술의 국제 경쟁력을 높였고, 이를 바탕으로 '파우스트', '아이다', '라보엠' 등 주요 레퍼토리를 안정적으로 제작·공연해 공공 오페라단으로서 탄탄한 제작 기반을 구축했다.

Ellen Smyth 뉴욕페스티벌 회장, 박혜진 서울시오페라단장, 윤은기 뉴욕페스티벌 한국위원장. [사진=세종문화회관]

이 같은 성과는 관객의 호응과 시장성으로도 이어졌다. 주요 작품들은 공연예술통합전산망(KOPIS) 기준 공연 매출 상위권에 오르며 작품성과 대중성을 함께 입증했고, 완성도 높은 작품을 지속적으로 축적해 온 레퍼토리 운영 역량 역시 이번 수상의 중요한 배경이 됐다.

광화문광장 야외 오페라는 시민 누구나 일상 속에서 오페라를 접할 수 있는 기회를 넓히며 공공성 확장에서도 의미 있는 성과를 보여왔다. 수천 명의 시민이 함께한 이 공연은 오페라의 문턱을 낮추고, 극장 중심 장르였던 오페라를 도심 속 열린 문화경험으로 확장한 상징적 사례로 자리매김했다.

서울시오페라단은 이번 수상을 계기로 레퍼토리 제작과 시민 접근성 확대를 더욱 본격화할 계획이다. 2026년 4월 9일부터 12일까지 베르디 '나부코', 11월에는 푸치니 '라보엠'을 세종문화회관 대극장에서 선보이며, 5월에는 한강 여의도시민공원에서 '라 트라비아타' 야외 공연을 개최한다. 앞으로도 시민의 일상 가까이에서 수준 높은 오페라를 선보이며 대한민국 공연예술의 품격과 저변을 함께 넓혀갈 예정이다.

안호상 세종문화회관 사장은 "이번 수상은 서울시오페라단이 공공성과 예술성을 바탕으로 대한민국 오페라의 위상과 브랜드 가치를 높여 온 성과를 보여준다"며 "세종문화회관은 앞으로도 예술단 중심 제작극장으로서 서울시오페라단의 레퍼토리 기반을 더욱 공고히 하고, 한국 공연예술의 새로운 성취를 이끌어갈 수 있도록 역할을 다하겠다"고 말했다.

박혜진 서울시오페라단 단장은 "이번 수상은 서울시오페라단이 예술적 완성도와 관객 저변 확대를 함께 실현해 온 성과를 보여주는 뜻깊은 결과"라며 "앞으로도 수준 높은 레퍼토리와 다양한 무대를 통해 더 많은 시민과 오페라의 접점을 넓혀가겠다"고 말했다.

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