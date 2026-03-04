전체기사 최신뉴스 GAM
피아노 치는 래퍼, 세종문화회관 무대 서다…'창모: THE EMPEROR'

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 피아니스트를 꿈꿨던 래퍼 창모가 국내 대표 국공립 공연장 세종문화회관 대극장 무대에 오른다. 래퍼로서는 최초 입성이자, 50인조 오케스트라와 힙합이 어우러진 완전히 새로운 공연으로 찾아올 예정이다.

4일 세종문화회관 지하 1층 서클홀에서는 2026 세종 콘서트 시리즈 I 'CHANGMO : THE EMPEROR(창모 : 더 엠퍼러)' 제작발표회가 열렸다. 이 자리엔 안호상 사장과 래퍼 창모, 이광일 음악감독이 참석했다. 

세종문화회관은 오는 5월 9일부터 10일까지 양일간, 대극장에서 2026 세종 콘서트 시리즈 I '창모 : 더 엠퍼러'를 개최한다. 어린 시절 피아니스트를 꿈꿨으나 진로를 전향, 래퍼로 성공한 아티스트 창모의 색다른 무대를 만날 수 있을 것으로 보인다. 대중 가수들에게 간간이 문호를 열어왔던 세종문화회관으로서도, 래퍼의 단독 콘서트를 대극장에서 여는 건 처음이다. 

안호상 세종문화회관 사장. [사진=세종문화회관]

안호상 사장은 "오늘 저도 조금 낯선 예술가분을 모시고 이 자리에 앞에 나섰다"면서 "대중음악을 포함하는 콘서트 시리즈를 1-2년에 한 번 하고 있는데 이번엔 더 진취적이고 전이적인 아티스트를 모시게 됐다"고 창모를 소개했다.

안 사장은 "세종문화회관이 해야 되는 일 중에 대중들이 선호하는 그런 예술가들을 더 멋지고 아름답게, 예술적으로 만드는 작업을 하는 게 역할이기도 하다. 관객들이 예상치 않았던, 그동안 경험하지 않았던 새로운 경험을 만드는 것도 저희 역할이라고 생각한다"고 창모와 콘서트 시리즈를 기획하게 된 계기를 말했다.

대중음악계에서 주류인 K팝과는 조금 다른 분야인 힙합을 하는 아티스트와 협업한 안 사장은 "세상에서 덜 인정받는 쪽에서 새로운 예술이 늘 나온다고 생각하니까 해볼 만한 선택을 했다 싶다. 음악을 들어봤는데 정말 아름답다. 오케스트라를 쓰시는데 물론 거친 숨소리도 있고 또 가사는 아주 적나라해서 그 참 재미있더라"고 했다.

그러면서 "그게 우리 사회를 그대로 반영하는 것 같기도 하고 늘 시대를 저희가 어쨌든 수용해야 된다, 능력이 된다면 조금 앞서 가야 된다고 생각한다. 당연히 지금 대중들한테 수용되고 있고 또 그런 것들을 담고 있는 예술을 저희들이 하는 것에 대해서 기꺼이 한번 해보자 이런 생각으로 창모 씨와 함께하게 됐다"고 설명했다.

2026 세종 콘서트 시리즈 I 'CHANGMO : THE EMPEROR(창모 : 더 엠퍼러)' 공연 사진. [사진=세종문화회관]

이번 공연은 세종대극장의 상징성과 웅장함을 힙합의 에너지와 결합해, 관객 경험의 기준을 다시 쓰는 '경험의 혁신'을 완성한다. 라이브 오케스트라와 압도적인 무대 연출로 아티스트의 음악적 서사를 하나의 구조로 설계하고, 대중음악의 동시대적 감각을 이전과 다른 스케일과 형식으로 구현한다. 3000석 규모의 웅장한 대극장에서 창모의 강렬한 랩과 스토리가 울려 퍼지는 광경은 기존 관객에게는 신선한 충격을, 젊은 관객층에게는 세종문화회관을 '동시대 예술로 호흡하는 열린 공간'으로 새롭게 인식하게 한다.

창모는 "귀한 장소에서 공연을 할 수 있게 허락해주신 사장님께 감사드린다. 소위 '샤라웃(Shout out)'이라고 하는데 그렇게 하고 싶다. 잘 준비해보려고 한다. 대중에게 알려진 노래 중에 '마에스트로'라는 곡 가사에 제가 5살 때부터 피아노를 쳤던 이야기가 담겼다. 그때는 세종문화회관에서 공연할 수 있지 않을까, 꿈꿨던 적도 있었다"며 이번 '꿈의 무대' 입성에 대한 감흥을 얘기했다.

2026 세종 콘서트 시리즈 I 'CHANGMO : THE EMPEROR(창모 : 더 엠퍼러)' 제작발표회에 참석한 안호상 사장, 래퍼 창모, 이광일 음악감독. [사진=세종문화회관]

그러면서 "아무래도 세종문화회관이다 보니 그냥 얹혀 갈 수는 없어도 베토벤 선배님의 '황제' 교향곡을 열심히 연습 중이다. 전부를 칠 수는 없어도 맛배기라도 보여드리려고 열심히 노력 중이다. 이렇게 큰 기회 주신 만큼 절대 누가 되지 않도록, 역사에 남지는 못해도 평타는 치겠단 마음으로 열심히 준비 중이니 기대해달라"고 말했다.

랩 공연은 대개 소극장이나 클럽 중심의 밀도 높은 무대에서 소비돼 왔다. 호흡은 가깝고, 에너지는 직선적이다. 그러나 이번 무대는 그 공식을 뒤집는다. 세종문화회관 대극장 이라는 압도적 공간에서 창모의 랩이 울려 퍼지는 장면을 통해 공간이 음악을 어떻게 확장시키는지, 관객에게 새로운 경험을 제안한다.라이브 오케스트라와 압도적인 무대연출을 통해 아티스트의 음악적 서사를 하나의 구조로 설계해 이전과는 다른 스케일과 밀도를 만들어낼 예정이다.

오케스트레이션은 SM Classics 전속 작곡가로 활동하고 'K-POP with Orchestra' 프로젝트를 통해 대중음악과 오케스트라 편곡 작업을 이어온 이광일 음악감독이 맡았다. 연주에는 국내 최초의 협동조합 오케스트라로 알려진 코리아쿱오케스트라가 함께한다.

이광일 음악감독은 "어떻게 보면 힙합과 클래식이 만났다고도 볼 수 있지만 그걸 넘어 세종문화회관이라는 공간을 생각했을 때 아무래도 클래식 전통 공간이다라는 인식이 있다. 그런 공간에서 힙합 아티스트의 서사를 하나의 구조로 좀 재해석을 해보자는 시도를 하려 한다"고 말했다.

이어 "출발점에 베토벤 피아노 협주곡 제5번 황제를 넣었다. 단순히 작품을 재현하기보다는 어찌 보면 이 두 장르의 만남을 좀 상징적으로 보여주기 위한 장치라고 생각해 주시면 된다. 랩이 독주처럼 전면에 서고 오케스트라가 그 흐름을 확장하고 받쳐주는 방식으로 좀 설계를 했다"고 랩을 기반으로 한 힙합곡을 오케스트레이션 하는 과정을 설명했다.

공연명 'THE EMPEROR(황제)'는 창모가 이번 공연을 구상하는 출발점이 된 상징적 키워드이자 창작의 원천이다. 총 4개 장으로 구성된 이번 공연은 창모 음악 세계의 서사를 구조적으로 담아냈다. 시작인 '더 드림(THE DREAM)'부터 신곡이 공개되는 '피날레(FINALE)'까지 하나의 완벽한 드라마를 갖춘 서사형 공연이다.

특히 이번 무대에서 최초 공개되는 신곡은 서울시합창단이 참여해 대극장에서만 구현 가능한 웅장한 사운드를 선보인다. 'MAESTRO'를 비롯한 창모의 대표곡과 신곡이 유기적으로 연결되며, 창모의 과거와 현재를 하나의 흐름 안에 담아낸다.

2026 세종 콘서트 시리즈 I 'CHANGMO : THE EMPEROR(창모 : 더 엠퍼러)' 제작발표회에 참석한 안호상 사장, 래퍼 창모, 이광일 음악감독. [사진=세종문화회관]

조용필, 패티김, 보아 등 다양한 대중가수들이 세종문화회관 무대에 섰지만, 안 사장은 창모 이후에 더 시도해보고 싶은 아티스트들을 언급하기도 했다. 안호상 사장은 "조용필 선생님하고 공연하고 난 다음에 이런 저런 뮤지션들하고 작업을 해봤으면 하는 생각을 혼자 했었다. 시도는 해보지 않았었다. 계속 다른 영역의 아티스트들하고 같이 협업하는 거에 대해서는 꾸준히 노력을 해왔던 사람이고 영역 간의 어떤 협업 콜라보에 대해서는 관심이 있었다"고 운을 뗐다.

그러면서 "한 때는 서태지 씨와 되게 하고 싶었고 아직 꿈을 버리지 않은 것은 지드래곤 공연을 한번 연출해서 해보고 싶다는 생각을 하고 있다. 그냥 콘서트가 아니라 조금 다른 방식의 시도를 해보고 싶다는 욕심이 있다. 계속해서 탐색 중이다. 기획자라는 건 결국 어떤 영역을 확장하는 것"이라고 앞으로의 바람을 밝혔다.  

이번 공연에서는 창모의 새로운 곡도 최초로 공개될 예정이다. 창모는 "좋은 용어로 초연한다고 하죠. 지금 나이가 33살인데 유럽을 안가봤다. 세종문화회관 콘서트 섭외가 들어오고 나서 1월에 한 번 갔다왔다. 베토벤 묘지에 설날 인사드리듯이 가서 거기서 노래를 하나 만들었다. 여기서 만든 노래를 세종문화회관에서 한다는 생각만 해도 너무 재미있을 것 같아서 음악 콘셉트도 이곳에 어울릴 만한 음악으로 만들었다. 가사는 처음 버전은 완전히 비방용이라 파이널 버전이 나오면 말씀드릴 수 있을 것"이라고 기대감을 자극했다. 

jyyang@newspim.com

사진
지구촌 경제 숨통 '호르무즈 10km' [서울=뉴스핌] 황숙혜 기자 = 호르무즈 해협 10km 남짓의 수로가 지구촌 경제의 숨통을 조이고 있다. 미국과 이란의 직접 충돌 이후 이란 혁명수비대가 호르무즈 해협을 통과하는 선박들을 불태운다는 협박을 거듭하는 상황. 160km 길이와 폭 30~50km의 호르무즈 해협에서 실제 항로는 10km 가량이지만 전세계 에너지 거래의 심장부다. 보도에 따르면 머스크와 CMA CGM 등 주요 컨테이너 선사와 탱커, 트레이딩 하우스들은 호르무즈 통항을 전면 중단한 채 우회 또는 대기 중이다. 유럽과 중국 쪽 해운 데이터에서도 3월2일(현지시각) 기준 상업 유조선 통과가 사실상 0에 가까운 것으로 확인된다. 사실상 민간 선박의 통행이 중단되면서 충격파가 지구촌 에너지와 물류 시스템에서 물가, 통화정책, 실물경제까지 덮칠 수 있다는 우려가 번진다. 일부 투자은행(IB)은 물가 급등과 경기 침체를 의미하는 스태그플레이션을 경고한다. 주요 외신에 따르면 호르무즈의 좁은 심해 수로를 통과하는 원유는 교역량의 4분의 1 이상이다. 액화천연가스(LNG) 물량도 전세계 해상 거래의 20%에 이른다. AI 도구를 이용해 미국 에너지정보청(EIA) 분석을 재가공해 보면, 호르무즈를 지나는 원유와 LNG의 80% 이상이 중국과 인도, 일본, 한국 등 네 개 국가로 전달된다. 에너지 흐름은 이미 급제동이 걸렸다. 미국 에너지정보청과 민간 데이터 업체 Kpler의 통계에 따르면 호르무즈를 거쳐 나가던 중동산 원유 가운데 상당 부분이 선적항에서부터 출항이 보류되거나 해협 인근에서 정박하는 실정이다. 호르무즈 해협과 중동 지역 [사진=미국 에너지부, 블룸버그] 걸프 산유국들은 수출항에서의 선적 일정을 조정하고 일부 물량을 내륙 파이프라인을 통해 홍해 또는 지중해 쪽으로 우회하는 방안을 검토하고 있지만 호르무즈를 완전히 대체하기에는 역부족이다. 이미 아시아 LNG 현물 가격을 나타내는 JKM 지수는 3월2일 15.068달러/MMBtu까지 상승하며 2025년 2월13일 이후 최고치를 찍었다. 국제 유가도 이번 사태 직전보다 20~30% 가량 뛴 상태다. 주요 투자은행(IB)은 단기적으로 브렌트유가 배럴당 90달러 선을 중심으로 변동할 것으로 보되, 호르무즈 봉쇄가 길어질 경우 120달러 선까지도 상단이 열려 있다고 경고한다. 단순한 리스크 프리미엄이 아니라 물리적 공급 차질에 따른 구조적 유가 상승이라는 설명이다. 중국과 유럽의 경기 둔화, 미국의 셰일 생산 여력, OPEC(석유수출국기구) 플러스(+)의 증산 여지를 감안한 다수의 시나리오에서도 호르무즈 봉쇄로 인해 당장 하루 2000만 배럴에 달하는 물량이 제때 시장에 도달하지 못하면 과거 걸프전 당시와 유사한 수준의 가격 충격이 재현될 수 있다는 전망이 나온다. 유가만의 문제가 아니다. 유조선과 LNG선, 컨테이너선이 호르무즈와 인근 해역을 기피하거나 우회하면서 해상 운임과 보험료가 동시에 치솟는 모양새다. 한 LNG 트레이딩 업체는 중동 항로의 워 리스크(war risk) 보험료가 화물 가치의 15~25% 수준으로 치솟았다고 전했고, 이로 인해 일부 선사는 차라리 선박을 놀리거나 다른 노선으로 돌리는 실정이라고 전했다. 중국 신화통신은 글로벌 선사들이 호르무즈와 페르시아만 항로를 피하기 위해 선박을 재배치하면서 해상운임과 보험료가 동시에 상승하고, 일부 화주들은 아예 신규 예약을 중단했다고 보도했다. 운임과 보험 쇼크는 곧바로 에너지 수입 가격과 전력 요금, 나아가 광범위한 물류비 상승으로 이어질 수 있다. 정유사와 발전사, 석유화학 기업의 원가가 이중으로 압박받게 되고, 여기에 컨테이너선과 벌크선까지 위험 해역을 피해 돌아가기 시작하면 중간재와 원자재, 곡물과 사료까지 운송 시간이 늘어나고 비용이 오른다. 호르무즈 해협의 폐쇄가 장기화되면 글로벌 공급망은 또 한 번 구조적인 병목을 겪을 전망이다. 가뜩이나 끈적끈적한 물가가 재차 급등할 수 있다는 우려가 나온다. 호르무즈 봉쇄로 유가가 배럴당 100달러를 넘어서는 수준으로 유지될 경우 미국과 유로존, 아시아 등 주요 수입국의 소비자물가지수가 수개월간 0.5~1.0%포인트의 상방 압력을 받을 수 있다는 시뮬레이션 결과가 여러 연구기관에서 제시된다. 유가가 배럴당 120달러를 넘고 상황이 장기화되는 경우에는 특히 에너지 집약도가 높은 신흥국과 유럽 일부 국가에서 물가와 성장률이 동시에 악화되는 스태그플레이션이 닥칠 수 있다는 경고다. AI 도구로 세계은행과 IMF, 민간 리서치기관의 모델을 종합하면 유가가 10달러 상승할 때마다 글로벌 경제 성장률은 0.1~0.2%포인트씩 떨어지고, 에너지 수입국의 경상수지와 재정 부담이 눈에 띄게 악화되는 것으로 확인된다. 유가 150달러 시나리오에 대한 스트레스 테스트에서는 일부 취약 신흥국에서 통화 가치 급락과 경상수지 위기가 동시에 발생할 수 있다는 결과도 제시됐다. 지금과 같이 전쟁과 제재, 수송 차질이 겹친 상황에서는 단순히 유가 상승분만이 아니라 LNG와 전력요금, 곡물과 비료, 운임비까지 연쇄적으로 튀어오를 수 있어 기존의 "유가 파급계수"보다 충격이 더 커질 수 있다는 점이 AI 기반 시뮬레이션에서 공통적으로 드러난다. 호르무즈 봉쇄가 장기화될 경우 아시아 제조 강국들의 심장부를 이루는 반도체와 석유화학, 철강, 조선, 자동차 산업이 동시에 압박을 받을 전망이다. 정유사와 발전사는 더 높은 가격에 원유와 LNG를 조달해야 하고, 이는 곧 전기 요금과 산업용 연료비 상승으로 이어질 수 있다. 석유 화학과 철강, 시멘트 등 에너지 소비가 높은 업종은 원재료와 연료 비용 상승과 동시에 해상 운임 상승까지 감내해야 한다. 자동차와 조선, 전자업체들은 중간재와 부품 공급 지연, 운송비 상승, 해외 수요 위축이라는 삼중고를 마주할 수 있다. 시장 전문가들은 10km 바닷길이 막히면서 에너지 공급과 해상 운임, 보험료와 전력 요금, 나아가 세계 각국의 물가와 성장률까지 동시에 흔들리는 '복합 쇼크'가 현실화되는 시나리오를 경고한다. shhwang@newspim.com 2026-03-03 13:17
사진
900만 울린 '왕사남 강가 포스터' [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 2026년 최고 흥행작에 등극한 영화 '왕과 사는 남자'가 900만 관객 돌파를 기념해 짙은 여운을 남기는 강가 포스터를 공개했다. '왕과 사는 남자'가 3일 900만 관객 돌파에 힘입어 강가 포스터를 공개했다. 영화 속 이홍위(박지훈)의 마지막과 함께 공개되는 장면 속 아련한 모습을 담아 깊은 울림을 전한다. 공개된 포스터는 왕위에서 쫓겨나 청령포로 유배된 이홍위가 강가에 홀로 앉아 쓸쓸히 물장난 치는 장면을 담았다. 흰색 도포를 입고 쪼그려 앉은 이홍위의 모습은 어린 나이에도 자유를 꿈꿨을 그의 심정을 짐작하게 해 먹먹한 감정을 자아낸다. [사진=(주)쇼박스]  특히, 엄흥도 역의 유해진과 이홍위 역의 박지훈이 포스터 속 장면에 대해 직접 소회를 밝힌 바 있어 관객들의 감정을 배가시킨다. 유해진은 "이홍위가 유배지 강가에서 물장난 쳤던 모습이 기억에 남고, 그때 엄흥도의 심정은 아들을 바라보는 심정이 아니었을까? 유배지가 아니라면 자유롭게 있을 나이인데, 너무 안쓰러웠다"라 말하며, 해당 장면에 대한 남다른 애정을 언급하기도 했다. 박지훈 또한 "강가에 쪼그리고 앉아 있는 장면은 해진 선배님의 제안으로 생긴 장면. 생각해 보니 친구들과 뛰어놀고 싶을 시기, 유배지에 와서 혼자 물장난을 치며 무슨 생각을 했을까? 그런 단종의 마음을 표현하려고 노력했다" 며, 해당 장면의 비하인드 스토리와 함께 이홍위의 복합적인 내면을 표현하고자 고심했던 과정을 밝혀 눈길을 모았다. 이처럼 배우들은 물론 900만 관객의 마음을 뒤흔든 강가 포스터는 '비운의 왕'이라는 단종의 단편적 이미지에서 벗어나 '인간 이홍위'에 집중한 '왕과 사는 남자'만의 서사를 선명하게 드러낸다. '왕과 사는 남자'는 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기를 담은 영화다. 모두가 알고 있는 역사 속 숨겨진 단종의 이야기로 900만 관객의 마음속에 묵직한 감동을 남기며 파죽지세의 흥행을 기록 중이다.  jyyang@newspim.com 2026-03-03 08:11

