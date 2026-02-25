전체기사 최신뉴스 GAM
문화·연예 문화·연예일반

서울시오페라단, 40년 만에 선보이는 오페라 '나부코' 4월 공연

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 세종문화회관(사장 안호상)은 서울시오페라단(단장 박혜진)이 1986년 국내 초연 이후 40년 만에 다시 선보이는 베르디 '나부코(Nabucco)'를 오는 4월 9일부터 12일까지 세종문화회관 대극장에서 공연한다.

기원전 6세기 바빌로니아 제국의 예루살렘 정복과 유대 민족의 포로 생활을 배경으로 한 이 작품은 1842년 이탈리아 밀라노 라 스칼라 극장에서 초연되어 주세페 베르디를 단숨에 이탈리아를 대표하는 작곡가 반열에 올려놓은 출세작으로 평가된다. 특히 '히브리 노예들의 합창'으로 널리 알려진 '가라, 상념이여, 황금빛 날개를 타고(Va, pensiero, sull'ali dorate)'는 조국을 잃은 민족의 비애와 귀환에 대한 염원을 담아낸 명장면으로, 오늘날까지도 가장 사랑받는 합창곡 중 하나로 꼽힌다.

[사진=세종문화회관]

이번 공연은 오페라판 '왕좌의 게임'을 연상시키는 강렬한 드라마 연출과 '운명의 체스판' 콘셉트로 기원전 6세기의 원초적 에너지를 반영한 의상, 역동적인 무대 장치를 통해 대작 오페라의 스펙터클을 극대화한다.

나부코 역에는 바리톤 양준모와 최인식, 아비가일레 역에는 소프라노 서선영과 최지은, 페네나 역에는 메조소프라노 김선정과 임은경, 이스마엘레 역에는 테너 이승묵과 윤정수, 자카리아 역에는 전승현과 임채준이 출연한다. 2022년 서울시오페라단 '리골레토'와 지난해 창작오페라 '양철지붕'으로 평단의 호평을 받은 장서문 연출가가 참여한다. 이든 지휘자와 한경아르떼필하모닉오케스트라가 함께 연주하며, 위너오페라합창단에 시민합창단을 더해 웅장한 울림의 오페라 공연을 선사한다.

서울시오페라단 박혜진 예술감독, 장서문 연출가. [사진=세종문화회관]

서울시오페라단 박혜진 단장은 "서울시오페라단이 한국 초연을 선보였던 작품으로, 이번 공연은 그로부터 40년 만에 다시 만나는 의미 있는 무대"라며 "웅장한 합창의 공동체 목소리를 담은 이 작품의 울림을 기대해달라"고 전했다.

장서문 연출가는 "동시대 국내 관객도 눈을 뗄 수 없을 만큼 강렬한 드라마와 역동적인 무대를 선보이겠다"고 밝혔다.

'나부코'는 세종문화회관 대극장에서 총 4회 공연하며, 입장료는 5만원~15만원이다. 공연 예매 및 문의는 세종문화티켓에서 가능하다.

