블랙핑크 '아이스크림' MV, 유튜브 10억뷰 돌파...K팝 아티스트 최다

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셀레나 고메즈 협업곡… 빌보드 '핫 100' 13위 등 글로벌 흥행

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 그룹 블랙핑크(BLACKPINK)의 '아이스크림(Ice Cream)' 뮤직비디오가 유튜브 조회수 10억 회를 돌파하며 또 한 번 K-팝 역사를 새로 썼다.

16일 YG엔터테인먼트에 따르면 블랙핑크의 '아이스크림' 뮤직비디오는 전날 오후 4시 12분께 유튜브에서 조회수 10억 건을 넘어섰다. 이로써 블랙핑크는 팀 통산 10번째 10억뷰 영상을 보유하게 됐으며 이는 K-팝 아티스트를 통틀어 최다 기록이다.

블랙핑크, ICE CREAM 뮤직비디오 10억뷰 돌파 [사진=YG엔터테인먼트]

지난 2020년 발표된 '아이스크림'은 심플한 리듬과 경쾌한 사운드가 특징인 팝 장르의 곡이다. 블랙핑크가 처음으로 선보인 귀여운 콘셉트와 팝스타 셀레나 고메즈(Selena Gomez)와의 협업이 시너지를 내며 글로벌 팬덤 확장과 음악적 스펙트럼을 넓혔다는 호평을 받았다.

글로벌 차트 성적도 독보적이었다. 발매 직후 아이튠즈 월드와이드 차트 정상을 차지한 데 이어 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100' 13위에 올라 당시 K-팝 걸그룹 최고 순위를 경신했다. 이후 8주 연속 차트인에 성공하며 장기 흥행을 이어갔다.

이 곡이 수록된 첫 정규 앨범 '더 앨범(THE ALBUM)' 역시 미국 빌보드 200과 영국 오피셜 앨범 차트에서 각각 2위를 기록하며 글로벌 시장 내 블랙핑크의 막강한 영향력을 증명한 바 있다.

블랙핑크는 현재까지 총 50편의 억대 뷰 영상을 배출하며 '유튜브 퀸'의 위상을 공고히 하고 있다. 공식 유튜브 채널 구독자 수는 전 세계 아티스트 최초로 1억명을 넘어섰으며 채널 누적 조회수는 417억회를 돌파했다.

taeyi427@newspim.com