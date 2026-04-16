TXT, 신보 퍼포먼스 필름 공개… '압도적 군무'로 기세 확장

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MV 1000만뷰 돌파 이어 日 오리콘·라인뮤직 차트 점령

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 그룹 투모로우바이투게더(TXT)가 신곡의 핵심 안무를 담은 퍼포먼스 영상을 통해 글로벌 컴백 열기를 더하고 있다고 16일 밝혔다.

전날 오후 8시 패션 매거진 'GQ 코리아' 공식 유튜브 채널에는 투모로우바이투게더의 미니 8집 '7TH YEAR: 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때'의 타이틀곡 '하루에 하루만 더 (Stick With You)' 퍼포먼스 필름이 게재됐다.

투모로우바이투게더(TXT), 퍼포먼스 필름 [사진=빅히트 뮤직]

이번 영상은 화려한 연출이 돋보였던 뮤직비디오와 대조적으로 다섯 멤버의 정교한 퍼포먼스에 역량을 집중했다. 시크한 블랙 스타일링으로 통일감을 준 멤버들은 역동적이면서도 유연한 카메라 움직임에 맞춰 빈틈없는 군무를 선보였다.

특히 기하학적인 선을 만들어내는 '텃팅' 안무가 압권이며 곡의 정서를 표현하는 멤버들의 섬세한 표정 연기는 영상의 몰입감을 한층 끌어올렸다.

글로벌 팬덤의 반응은 수치로 나타나고 있다. 타이틀곡 뮤직비디오는 배우 전종서와의 협업과 독창적인 서사 구조가 호평을 받으며 공개 이틀 만에 유튜브 조회수 1000만건을 넘어섰다.

차트 성적 역시 고공행진 중이다. 국내에서는 벅스 실시간 차트 2일 연속 1위를 비롯해 멜론 '톱 100'에 안정적으로 진입했다. 일본 시장의 반향은 더욱 거세다. 현지 발매와 동시에 오리콘 '데일리 앨범 랭킹' 정상을 차지했으며, 라인뮤직 일간 송 차트에서도 3일째 1위 수성에 성공하며 굳건한 인기를 과시했다.

컴백 활동의 신호탄을 쏜 투모로우바이투게더는 16일 Mnet '엠카운트다운' 출연을 기점으로 KBS2 '뮤직뱅크'(17일), MBC '쇼! 음악중심'(18일), SBS '인기가요'(19일) 등 지상파와 케이블 음악방송에 연이어 출연해 활동 박차를 가할 계획이다.

taeyi427@newspim.com