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투모로우바이투게더 미니 8집, 발매 첫날 135만장 판매

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  • 투모로우바이투게더가 13일 미니 8집 발매 첫날 135만장 판매했다.
  • 7연속 초동 밀리언셀러 타이틀을 경신하며 일간 차트 1위를 차지했다.
  • 국내외 음원·글로벌 아이튠즈 차트에서도 1위를 석권했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

7연속 초동 밀리언셀러

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 투모로우바이투게더가 미니 8집 발매 첫날 135만장의 판매고를 기록했다.

14일 음반 판매량 집계 사이트 한터차트에 따르면 투모로우바이투게더의 미니 8집 '7TH YEAR: 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때'는 발매 당일인 지난 13일, 총 135만 7029장 판매됐다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 투모로우바이투게더(TXT)가 13일 오후 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 열린 미니 8집 '7TH YEAR: 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때' 쇼케이스에서 무대를 선보이고 있다. 2026.04.13 khwphoto@newspim.com

이로써 이들은 신보는 첫날 판매량으로 밀리언셀러를 달성하며 일간 음반 차트(4월 13일 자) 정상을 찍었다.

투모로우바이투게더는 7연속 초동(발매 후 일주일간 판매량) 밀리언셀러 타이틀을 경신하게 됐다.

2022년 선보인 '미니소드2: 써스데이스 차일드(minisode 2: Thursday's Child)'가 발매 2일 차에 100만 장을 돌파한 것을 시작으로 2023년 '이름의 장: 템테이션(TEMPTATION')과 '이름의 장: 프리폴(FREEFALL)', 2024년 '미니소드3: 투모로우(minisode 3: TOMORROW)'와 '별의 장: 생추어리(SANCTUARY)', 2025년 '별의 장: 투게더(TOGETHER)'까지 모두 밀리언셀러를 기록했다.

특히 '미니소드2: 써스데이스 차일드'를 제외하고 모든 음반이 발매 첫날 100만 장 이상 판매됐다.

신보는 국내 음원 차트에서도 두각을 나타내고 있다. 타이틀곡 '하루에 하루만 더 (Stick With You)'는 13일 오후 7시 멜론 '톱 100' 34위에 진입했고 14일 0시 18위까지 순위를 끌어올렸다. 벅스 실시간 차트에서는 순식간에 정상을 차지한 뒤 14일 오전 10시 현재까지 자리를 지키고 있다.

글로벌 차트에서도 뜨거운 반응을 입증했다. '7TH YEAR: 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때'는 발매 당일 '월드와이드 아이튠즈 앨범' 정상으로 직행했고 '유러피안 아이튠즈 앨범'에서는 3위에 안착했다.

또한 14일 오전 9시 기준 일본, 뉴질랜드, 브라질 등 15개 국가/지역 아이튠즈 '톱 앨범' 정상을 찍었다. 타이틀곡은 칠레, 멕시코, 필리핀 등 17개 국가/지역 아이튠즈 '톱 송' 1위에 올랐다.

 

alice09@newspim.com

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