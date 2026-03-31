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투모로우바이투게더, 미니8집 콘셉트 포토 'TENSION' 버전 공개

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 투모로우바이투게더가 신보의 세 번째 비주얼을 공개했다.

투모로우바이투게더는 31일 0시 팀 공식 SNS에 미니 8집 '7TH YEAR: 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때'의 'TENSION' 버전 콘셉트 포토를 게재했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 투모로우바이투게더. [사진=빅히트뮤직] 2026.03.31 moonddo00@newspim.com

앞서 공개된 'THORN'과 'HUNGER'가 각각 가시덤불에 갇힌 다섯 멤버와 폭풍이 지난 뒤 찾아오는 원초적 허기를 그렸다면, 이번에는 주변의 시선이나 관계 속에서 생기는 미묘한 긴장감에 초점을 맞췄다. 지난 버전과는 또 다른 강렬한 분위기와 멤버들의 눈부신 비주얼이 몰입을 높인다.

사진 속 투모로우바이투게더는 서로 다른 방향을 응시하며 팽팽한 분위기를 조성한다. 보라색 벽지 위 가시덤불 무늬는 공간 전반에 긴장감을 더한다. 한자리에 있으면서도 어긋나는 시선과 거리감이 관계의 균열을 암시한다.

개인 사진에서도 각기 다른 방식으로 감정을 드러낸다. 홀로 빨간 재킷을 착용한 수빈은 날카로운 눈빛으로 시선을 고정하고 있다. 연준은 작은 틈 너머를 살피며 불안한 기류를 표현한다. 범규는 찢어진 벽지 사이로 고개를 내밀고 태현은 누군가를 올려다보며 긴장된 순간을 포착한다. 휴닝카이는 정면을 응시하며 묵직한 분위기를 더한다. 유닛 사진에서는 이러한 기류가 더욱 선명해진다. 가까이 서 있으면서도 서로 다른 곳을 보는 수빈과 범규, 대치하는 태현과 휴닝카이, 그들을 지켜보는 연준의 시선이 강렬한 비주얼을 완성한다.

한편 투모로우바이투게더는 오는 4월 2일 'ANXIETY' 버전을 끝으로 4종의 신보 비주얼을 모두 공개한다. 미니 8집은 4월 13일 오후 6시 발매된다. 지난 7년 동안 느낀 생각과 감정을 담은 앨범이자 소속사 빅히트 뮤직과 재계약 체결 후 처음으로 내놓는 작품이라는 점에서 기대를 증폭시키고 있다.

moonddo00@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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