투바투, 완전체 재계약 후 첫 컴백…4월 13일 새 앨범 발매

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 투모로우바이투게더(투바투)가 전 세계 모아(팬덤명)와 함께 새 챕터를 연다.
투바투는 4일 글로벌 팬 플랫폼 위버스를 통해 미니 8집 '7TH YEAR: 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때' 컴백 쇼케이스 개최 소식을 전했다. 행사는 신보 발매 당일인 4월 13일 오후 8시 고려대학교 화정체육관에서 열린다.
이날 투모로우바이투게더는 새 음반의 타이틀곡 무대를 최초 공개하고 앨범 작업 비하인드를 직접 들려주며 팬들과 컴백의 기쁨을 나눌 예정이다.
현장에 참석하지 못한 사람들도 즐길 수 있도록 온라인 스트리밍이 병행된다. 재계약 이후 첫 컴백인 만큼 전 세계 모아와 함께하는 의미 있는 시간이 될 것으로 기대된다.
최근 공개된 신보 트레일러는 흑백 화면과 형광빛 가시나무의 강렬한 대비, 온몸이 가시로 덮인 실루엣 등 상징적인 장면들로 이목을 끌었다.
다섯 멤버가 내레이션한 시인과 촌장의 '가시나무' 구절은 다양한 해석을 낳으며 컴백 분위기를 예열하고 있다. 이날 데뷔 7주년을 맞은 이들이 들려줄 새로운 이야기에 관심이 쏠린다.
투모로우바이투게더는 4월 13일 오후 6시 미니 8집 '7TH YEAR: 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때'를 발매한다.
