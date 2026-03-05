[오늘의 정치일정] 3월 5일(목)

[서울=뉴스핌]
<대통령실>
-대통령
10:00 임시 국무회의 (청와대)
12:00 밀라노·코르티나 동계올림픽 선수단 격려 오찬 (청와대)
14:00 대통령 주재 수석보좌관회의 (청와대)
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
07:30 차관회의 참석
09:30 국민대 통일교육 선도대학 재지정 출범식 축사 (국민대 본부관 학술회의장)
<외교부>
-장관
07:35 SBS라디오 <김태현의 정치쇼>
10:00 국무회의
-1차관
07:30 차관회의
-2차관
17:00 총리 주재 중동 상황점검회의
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-정청래 당대표
공개일정 없음
-한병도 원내대표
09:30 정책조정회의 / 국회 본관 원내대표회의실
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
09:30 현장 의원총회(청와대 사랑채 앞 분수대)
14:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
-송언석 원내대표
09:30 현장 의원총회(청와대 사랑채 앞 분수대)
14:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
-정점식 정책위의장
09:30 현장 의원총회(청와대 사랑채 앞 분수대)
14:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
-정희용 사무총장
09:30 현장 의원총회(청와대 사랑채 앞 분수대)
14:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
<개혁신당>
-이준석 당대표
09:30 최고위원회의 / 개혁신당 대회의실(국회 본관 170호)
-천하람 원내대표
09:30 최고위원회의 / 개혁신당 대회의실(국회 본관 170호)
- 이주영 정책위의장
09:30 최고위원회의 / 개혁신당 대회의실(국회 본관 170호)
<조국혁신당>
-조국 당대표
09:30 최고위원회 회의 / 국회 본관 당회의실(224호)
11:00 2026 지방선거, 정치개혁 촉구 시민대행진 / 서울 영등포역 앞 광장
-서왕진 원내대표
09:30 최고위원회 회의 / 국회 본관 당회의실(224호)
11:00 2026 지방선거, 정치개혁 촉구 시민대행진 / 서울 영등포역 앞 광장
14:00 (잠정) 본회의 / 국회 본회의장