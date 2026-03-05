신용보증기금, 전남대 경영대학에 정책금융 정규 강의 신설

'창업 중소기업 금융의 이해', 창업·중소기업 금융 실무 인재 양성

정책금융과 정부 지원 제도, 중소기업 금융 생태계 등 이론과 실무 다뤄

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신용보증기금이 3월부터 전남대학교 경영대학에 정책금융 정규강의 '창업 중소기업 금융의 이해'를 정규 과정으로 신설해 운영한다고 5일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 강성일 신보 정책금융 전문 교수가 전남대학교에서 금융인재 양성을 위한 정책금융 강의를 진행하고 있다. [사진=신용보증기금]

신보는 지난해 9월 전남대와 체결한 'AI융합 창업지원 활성화 및 금융인재 양성을 위한 업무협약'에 따라 올해 1학기부터 정규 강의 개설이 추진됐다.

강의는 신보 정책금융 전문 교수가 직접 참여하며 ▲정책금융과 정부 지원제도 ▲창업기업 이해 ▲중소기업 금융 생태계 ▲기업 신용평가 및 재무분석 등 정책금융 전반의 이론과 실무를 다룬다. 금융 현장 실무자 특강과 취업 멘토링, 직무 소개 등을 병행해 학생들의 진로 탐색과 취업 역량 강화도 지원한다.

이번 강의는 지역대학과의 협력을 통해 대학생들의 정책금융 이해를 높이고, 창업·중소기업 금융 분야 실무 역량을 갖춘 인재를 양성하기 위해 마련됐다.

신보는 2024년 영남대를 시작으로 지난해 중앙대와 충남대에 정책금융 정규강의를 추가 개설했으며, 올해 전남대에도 강좌를 신설해 수도권은 물론 영남·충청·호남을 잇는 전국 교육 거점 확보가 가능해졌다.

신보 관계자는 "정규강의를 통해 학생들이 창업 및 정책금융의 실무를 깊이 있게 이해하는데 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 신보는 미래 금융인재 양성과 지역특화 기업 창업지원을 위해 산학연 학술 클러스터 협약대학을 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

