SOOP, 밀라노-코르티나 동계 패럴림픽 주요 경기 생중계

한국 대표팀 5개 종목 56명 선수단 파견

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = SOOP이 2회 연속 패럴림픽을 중계한다. SOOP은 오는 7일부터 16일까지 이탈리아 밀라노와 코르티나담페초에서 열리는 '2026 밀라노-코르티나 패럴림픽' 대한민국 선수단 주요 경기를 생중계한다고 5일 밝혔다.

1976년 스웨덴에서 처음 시작된 동계 패럴림픽은 4년마다 열리는 장애인 겨울 스포츠 최대 국제 대회로 올해로 출범 50주년을 맞았다.

대한민국은 알파인스키, 바이애슬론, 크로스컨트리스키, 스노보드, 휠체어컬링 등 5개 종목에 선수 20명을 포함해 총 56명의 선수단을 파견한다.

SOOP은 대한민국 선수단이 출전하는 주요 경기를 생중계할 예정이다. 유저들은 모바일과 PC 등 다양한 환경에서 별도의 결제 없이 경기를 시청할 수 있다.

경기는 패럴림픽 공식 방송을 통해 시청할 수 있으며 플랫폼 내 스트리머 방송에서도 함께 볼 수 있다.

유저들은 실시간 채팅을 통해 경기 상황에 대한 반응을 공유하고 자신이 즐겨보는 스트리머와 함께 응원 분위기를 만들어갈 수 있다. 패럴림픽 무대 역시 SOOP 특유의 라이브 기반 시청 문화 속에서 온라인 응원이 이어질 전망이다.

이번 대회 생중계 일정과 세부 편성 정보는 'SOOP 대한장애인체육회 공식 방송국'을 통해 확인할 수 있다.

한편 SOOP은 앞서 2024 파리 패럴림픽을 중계했으며 대한장애인체육회와 협력해 전국장애인체육대회를 2년 연속 제작 및 생중계했다.

또한 보치아, 파라아이스하키, 휠체어컬링 등 다양한 장애인 종목을 꾸준히 방송하며 관련 콘텐츠 저변 확대에 힘써왔다.

