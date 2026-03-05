금융위, 중동 '금융시장 실무점검회의' 개최…13.3조원 정책금융 지원 신속 실시

정책금융기관과 금융지원 현황·현장 애로 점검 협업체계 구축

정부 차원 협업체계도 강화, 원활한 기업 금융지원 도와

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 금융위원회가 5일 전요섭 금융정책국장 주재로 '금융시장반 실무점검회의'를 개최하고 중동 상황으로 인해 수출기업에게 발생하는 피해를 지원하기 위한 13조3000억원 규모의 정책금융기관의 금융지원을 보다 신속하게 실시하기로 했다.

[사진=금융위원회]

금융위원회는 이날 '금융시장반 실무점검회의'에서 산업은행, 기업은행, 신용보증기금 등 정책금융기관과 함께 수출기업의 유동성 애로 점검 및 신속한 금융지원 체계 구축 방안에 대해 논의하며, 각 정책금융기관의 금융 지원 현황과 현장 애로, 기업 건의 사항 등을 일별로 점검하고 이를 기관 간 공유하는 협업체계를 구축하기로 했다.

정부 차원의 협업체계도 강화하기로 했다. 중소벤처기업부에서 운영 중인 수출지원센터에 접수된 피해상황, 기업 애로 등을 금융위 및 각 기관에 공유하고, 해당 센터에 피해기업이 문의·상담시 산업은행, 기업은행, 신용보증기금의 지원 프로그램이 함께 안내될 수 있도록 하는 등 관계기관 간 협력을 통해 기업 지원이 보다 원활하게 이뤄지도록 할 예정이다.

현재 산업은행 8조원, 기업은행 2조3000억원, 신용보증기금 3조원 등을 중동사태로 인해 수출기업에게 발생하는 피해를 지원하도록 했다. 이 자금은 시설 및 운영자금 지원을 할 수 있게 했으며 최대 1.3%포인트 금리를 감면한다.

금융위원회는 "중동상황이 긴박하게 전개되고 있는 만큼, 피해상황과 현장애로를 면밀히 점검하는 한편, 정책금융기관 등 관계기관과 함께 필요한 금융지원을 신속하게 실시해나갈 계획"이라고 밝혔다.

