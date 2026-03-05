금융위, 중동 '금융시장 실무점검회의' 개최…13.3조원 정책금융 지원 신속 실시

정부 차원 협업체계도 강화, 원활한 기업 금융지원 도와
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 금융위원회가 5일 전요섭 금융정책국장 주재로 '금융시장반 실무점검회의'를 개최하고 중동 상황으로 인해 수출기업에게 발생하는 피해를 지원하기 위한 13조3000억원 규모의 정책금융기관의 금융지원을 보다 신속하게 실시하기로 했다.
금융위원회는 이날 '금융시장반 실무점검회의'에서 산업은행, 기업은행, 신용보증기금 등 정책금융기관과 함께 수출기업의 유동성 애로 점검 및 신속한 금융지원 체계 구축 방안에 대해 논의하며, 각 정책금융기관의 금융 지원 현황과 현장 애로, 기업 건의 사항 등을 일별로 점검하고 이를 기관 간 공유하는 협업체계를 구축하기로 했다.
정부 차원의 협업체계도 강화하기로 했다. 중소벤처기업부에서 운영 중인 수출지원센터에 접수된 피해상황, 기업 애로 등을 금융위 및 각 기관에 공유하고, 해당 센터에 피해기업이 문의·상담시 산업은행, 기업은행, 신용보증기금의 지원 프로그램이 함께 안내될 수 있도록 하는 등 관계기관 간 협력을 통해 기업 지원이 보다 원활하게 이뤄지도록 할 예정이다.
현재 산업은행 8조원, 기업은행 2조3000억원, 신용보증기금 3조원 등을 중동사태로 인해 수출기업에게 발생하는 피해를 지원하도록 했다. 이 자금은 시설 및 운영자금 지원을 할 수 있게 했으며 최대 1.3%포인트 금리를 감면한다.
금융위원회는 "중동상황이 긴박하게 전개되고 있는 만큼, 피해상황과 현장애로를 면밀히 점검하는 한편, 정책금융기관 등 관계기관과 함께 필요한 금융지원을 신속하게 실시해나갈 계획"이라고 밝혔다.
dedanhi@newspim.com