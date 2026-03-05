윤석열 정부서 훈장 안받은 781명, 이재명 정부서 받아

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 윤석열 정부 당시 퇴직 포상을 거부했던 공무원·교원·군인 가운데 781명이 이재명 정부 출범 이후 훈·포장을 받은 것으로 나타났다.

5일 행정안전부에 따르면 2022년 5월 윤석열 정부 출범 이후 2025년 5월 이재명 정부 출범 직전까지 퇴직 포상 대상자 중 '정부포상 동의서'를 제출하지 않은 미동의자는 총 7273명이다. 직군별로는 교원이 5877명으로 가장 많았고, 일반직 공무원 1344명, 군인·군무원 52명 순이었다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

이 가운데 재수훈을 희망한 1247명에 대해 정부가 징계 이력, 형사 절차 진행 여부 등 포상 제외 기준을 검증한 결과 781명이 최종 수여 대상자로 선정됐다.

정부는 일정 기간 이상 재직하고 공적에 문제가 없는 공직자에게 퇴직 시 훈·포장을 수여하지만, 당사자가 동의서를 제출하지 않으면 절차를 진행할 수 없다.

윤석열 정부 시기에는 대통령에 대한 반감 등을 이유로 포상을 거부한 사례도 있었다. 윤석열 이름으로 된 포상을 받고 싶지 않다며 거부 의사를 밝힌 이들도 있었고, 일부 교수들은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 거부 사실을 공개하기도 했다.

이에 대해 이재명 대통령은 지난해 7월 국무회의에서 행정안전부에 관련 사례를 전수 조사해 재수훈 여부를 검토하라고 지시했다. 행안부는 희망자를 조사한 뒤 결격 사유 여부를 확인해 최종 수여 대상자를 확정했다.

abc123@newspim.com