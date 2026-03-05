위메이드, e스포츠 토너먼트 '이미르컵 월드 챔피언십' 개최

'서버대전' 활용한 첫 e스포츠 대회...ASIA1 팀이 우승

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 위메이드는 글로벌 e스포츠 토너먼트 '이미르컵 월드 챔피언십'을 성황리에 마무리했다고 5일 밝혔다.

'이미르컵 월드 챔피언십'은 위메이드의 대표 게임 '레전드 오브 이미르'의 핵심 콘텐츠 '서버대전'을 활용해 선보인 첫 e스포츠 대회다.

지난 2월 28일부터 이틀간 싱가포르에서 열린 이번 대회에서는 태국 이용자들이 주축으로 참여한 ASIA1(xaou)가 전 세계 강호들을 제치고 초대 월드 챔피언에 올랐다.

대회는 전장 중앙의 '승리의 탑'을 파괴해 왕관을 획득하고 이를 지정된 목적지까지 운반하면 승리하는 방식으로 진행됐다.

대규모 PvP 전투 특유의 전략성과 박진감 넘치는 전개가 펼쳐졌다. 경기는 위메이드 글로벌 공식 유튜브, 트위치, 디스코드, 페이스북 게이밍, 빌리빌리 등을 통해 전 세계 팬들에게 생중계됐으며 1만5000명 이상의 시청자가 경기를 함께했다.

위메이드는 지난해 12월부터 아시아, 북미·유럽, 남미 등 권역별 온라인 리그를 통해 월드 챔피언십 진출 서버를 선발했다.

글로벌 6개 권역 우승 서버와 한국 챔피언 클랜이 합류해 총 35개 클랜이 참가했으며 경기당 약 600명이 참여하고 하루 최대 1200명이 경쟁하는 대규모 전투가 펼쳐졌다.

준결승은 3개 서버가 한 조를 이뤄 A조와 B조로 나눠 진행됐다. A조에서는 ASIA1 우승 서버 'xaou'가 B조에서는 ASIA4 우승 서버 'PROSGARD'가 치열한 접전 끝에 북미·유럽 및 남미 권역 서버를 꺾고 결승에 진출했다.

결승에서 맞붙은 ASIA1(xaou)과 ASIA4(PROSGARD)는 최근 서버대전에서 여러 차례 격돌한 라이벌 구도였다.

결승에서 ASIA1(xaou)은 뛰어난 조직력과 정교한 전술을 앞세워 전장 내 3개 기지를 선점하며 주도권을 잡았다.

이어 '승리의 탑'을 파괴하고 왕관 운반까지 성공시키며 ASIA4(PROSGARD)를 제압, 초대 월드 챔피언에 올랐다.

레전드 매치에서는 한국 챔피언 5개 클랜(새콤·너구리반·호랑이반·디젤·별무리)이 초대 월드 챔피언 ASIA1(xaou)과 맞붙어 자존심을 건 승부를 펼쳤다.

경기 초반 한국팀이 개인 기량을 앞세워 PvP 점수를 쌓았지만 ASIA1(xaou)은 승리의 탑을 곧바로 공략하는 과감한 선택으로 판세를 흔들었다. 이어 '승리의 탑' 막타에 성공한 뒤 왕관 운반까지 완수하며 레전드 매치 승리를 거머쥐었다.

위메이드 관계자는 "전 세계 레전드 오브 이미르 이용자들이 보내주신 아낌없는 응원 덕분에 첫 번째 '이미르컵 월드 챔피언십'을 성황리에 마무리할 수 있었다. 이번 대회는 이용자 간 오프라인 유대를 강화하고 MMORPG 대규모 전투의 e스포츠 가능성을 확인한 뜻 깊은 시간이었다"라며 "위메이드는 이번 이미르컵 월드 챔피언십을 통해 축적한 경험과 데이터를 바탕으로 운영 체계를 고도화해 더욱 완성도 높은 이미르컵을 선보이겠다"고 말했다.

