제주항공, 산리오 트래블키트 사전주문 오픈

최대 39% 할인·선착순 키링 증정 이벤트 실시

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 제주항공이 에어카페 사전주문 서비스를 오픈하고 제주항공X산리오캐릭터즈 트래블 키트를 할인 판매한다.

제주항공은 항공권 예매 시 또는 예매 후 홈페이지와 모바일 앱/웹에서 에어카페 사전주문으로 제주항공X산리오캐릭터즈 트래블 키트와 모형비행기를 구입할 수 있는 서비스를 오픈했다고 5일 밝혔다.

제주항공X산리오캐릭터즈 트래블 키트.[사진=제주항공]

제주항공은 서비스 오픈을 맞아 내달 30일까지 산리오캐릭터즈 트래블 키트를 39% 할인된 3만8000원에 판매한다. 트래블 키트는 레디백, 모형비행기(1:200), 릴홀더 카드케이스로 구성됐다. 트래블 키트에서 모형비행기만 구입할 경우에는 27% 할인된 2만1000원에 구매할 수 있다.

에어카페 사전주문 고객 중 선착순 500명에게는 산리오캐릭터즈 폼폼푸린 비행기 키링을 증정한다. 사전주문은 인천/김포·부산 출도착 국제선과 김포~제주/부산 국내선 탑승 시 이용할 수 있다.

또 에어카페 사전주문 프로모션 공유 이벤트에 참여하면 랜덤추첨을 통해 20명에게 산리오캐릭터즈 트래블 키트와 대형쇼핑백을 증정한다. 행사 상품은 수량이 한정돼 조기 소진될 수 있다.

제주항공X산리오캐릭터즈 상품은 헬로키티·마이멜로디·쿠로미·시나모롤·폼폼푸린 캐릭터를 활용한 캐릭터 모형비행기, 레디백 등으로 여행 감성을 담은 제품이다. 지난 2024년 5월 판매를 시작한 이후 현재까지 41만8000여 개가 판매됐다.

제주항공 관계자는 "산리오캐릭터즈 트래블 키트는 신학기와 봄여행 감성에 적합해 사전주문 프로모션으로 할인 구입한 뒤 지인과 가족에게 선물하는 것을 추천한다"고 말했다.

