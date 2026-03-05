코빗, '스테이킹 플러스' 법인 고객 지원 체계 구축

자유형 스테이킹 방식으로 입출금·거래 제한 없어…법인 자산 운용 효율성 제고

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 =가상자산거래소 코빗은 자유형 스테이킹 서비스 '스테이킹 플러스(Staking Plus)'의 법인 고객 확대를 위한 기술적·운영적 지원 체계 구축을 완료했다고 5일 밝혔다.

코빗은 법인 고객의 가상자산 활용 수요 증가에 대응하고, 향후 법인의 가상자산 거래 허용 범위 확대에 대비해 '스테이킹 플러스' 서비스 제공을 위한 제반 준비를 마쳤다. 향후 정부 가이드라인 및 관련 법령에 따라 허용되는 범위 내에서 서비스 대상을 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.

[이미지= 코빗]

코빗의 스테이킹 플러스는 가상자산을 예치하더라도 입출금과 거래가 자유로운 '자유형 스테이킹' 구조를 지닌 것이 특징이다. 일반적인 스테이킹 서비스가 자산 동결(Lock-up) 기간을 두어 그동안 거래를 할 수 없거나 동결을 해제하는 데 시간이 소요되는 것과 달리, 코빗의 자유형 스테이킹 서비스는 언제든 가상자산을 매도하거나 외부로 출금할 수 있어 기업의 자산 운용 효율성을 극대화할 수 있다.

현재 스테이킹 플러스는 이더리움(ETH), 솔라나(SOL), 카르다노(ADA), 트론(TRX), 폴카닷(DOT) 등 주요 가상자산을 지원하고 있다. 향후 관련 정책 및 제도 정비에 따라 법인 고객도 서비스 이용에 동의하고 대상 자산을 보유함으로써 보상을 받을 수 있도록 지원할 예정이다.

이정우 코빗 CTO 겸 CPO는 "법인 고객의 가상자산 운용 수요가 점차 확대되는 가운데, 코빗은 이에 대응하기 위한 기술적·운영적 준비를 선제적으로 완료했다"며, "앞으로도 코빗은 투명하고 안전한 스테이킹 환경을 구축해 법인과 개인 모두에게 실질적인 혜택을 제공하는 사용자 중심의 혁신을 지속하겠다"고 말했다.

