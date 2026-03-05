우리카드, '서류 없는' 화물복지카드 발급 서비스 도입

'카드의정석 화물복지카드' 신용·체크 고객 대상
[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = 우리카드(사장 진성원)는 5일 별도 서류 제출 없이 화물복지카드를 신청·발급할 수 있는 프로세스를 도입했다고 밝혔다.
이번 서비스는 화물 사업자의 편의를 높이기 위해 비대면 스크래핑 기술을 활용한 것이특징이다. ▲한국교통안전공단 ▲정부24 ▲국세청 등 외부 기관이 정보를 실시간으로 연계해 사업자등록증이나 차량등록증 등 기존 필수 서류 제출 과정을 자동확인 시스템으로 대체해 심사 및 발급을 진행한다.
우리카드 관계자는 "화물복지카드를 발급받을 수 있는 국내 카드사 중 서류 제출을 생략하고 자동 발급까지 가능한 서비스를 최초로 제공한다"며 "많은 화물사업자가 쉽고 빠르게 유가보조금 혜택을 누리실 수 있도록 지속적으로 서비스를 확대해 나가겠다"라고 전했다.
한편 '카드의정석 화물복지카드'는 신용과 체크카드로 판매 중이고 연회비는 없다. 신용은 ▲전국 대형마트 ▲병의원 ▲서점 및 온라인 교육 업종에서 5%, 카페에서 25% 할인을 받을 수 있다. 전월 국내 이용실적에 따라 리터당 최대 65원의 주유 추가 할인도 제공된다. 체크는 카페 20%, 아웃백 및 VIPS 10% 할인을 탑재했다.
