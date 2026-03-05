대동, LK 트랙터 신모델 출시..."과수 농가 안성맞춤"

과수로 작업 위해 콤팩트한 사이즈로 설계

5만4000대 판매 목표…북미·유럽 순차 공략

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 대동은 프리미엄 사양을 적용한 콤팩트 트랙터 신모델 'LK4005VU'(40마력), 'LK3605VU'(35마력) 두 종을 국내 시장에 출시한다고 5일 밝혔다.

신형 LK 시리즈는 과수 농가의 작업 환경과 사용 패턴을 반영해 설계된 모델이다. 과수원에서 나무와 나무 사이의 과수로를 이동하며 제초, 잔가지 파쇄, 약제 살포 등 다양한 작업을 수행해야 하는 특성에 맞춰 전장 3.26m, 전고 2.4m의 콤팩트한 차체를 구현했다.

[사진=대동]

여기에 동급 최고 수준의 최저 지상고(290mm)를 적용해 장애물 통과가 한층 수월하며, 좁은 과수로에서도 높은 기동성을 확보했다. 또한 과수형 협폭 타이어로 변경할 경우 폭이 좁은 작업 환경에서도 우수한 이동 성능을 보인다.

작업기를 연결하는 히치의 제어 방식을 PCV(Position Control Valve) 에서 MLS(Mita Load Sensing) 유압 시스템으로 변경했다. PCV가 사람이 수동으로 레버를 조작해 유량을 조절해야 한다면, MLS는 작업 부하를 감지해 필요한 유량과 압력만 공급해 작업 효율 및 안정성을 크게 높인다.

여기에 작업기를 들어 올리는 승강력을 기존 740kgf(킬로그램포스)에서 953kgf로 높였으며, 로더·백호·미드모어 등 주요 작업기와의 장착성과 호환성도 강화했다. 유압 호스 4개를 한 번에 연결·해제할 수 있는 동급 유일의 '멀티 커플러' 기능은 누유와 작업기 체결 실수를 줄여준다.

스티어링 휠 틸트 기능, LED 작업등 등 여러 편의 기능을 탑재해 다양한 작업 환경에서도 안정적이고 편안한 조작이 가능하다. 또한 조작부 배치를 새로 바꿨으며, 화면의 시인성을 높였다.

신형 LK 시리즈에는 텔레매틱스(TMS) 시스템을 적용해 원격 관리가 가능하다. 사용자는 대동 커넥트 앱으로 주요 운행 정보와 장비 상태를 실시간으로 확인할 수 있으며, 정비 시점 알림과 원격 진단 기능을 통해 선제적인 유지관리도 가능하다. 또한 차량 데이터를 기반으로 한 운행 이력 및 작업 정보 분석을 제공해 효율적인 작업 계획 수립을 지원한다.

대동은 신형 LK 시리즈를 국내 시장에서 먼저 선보인 후 2분기 북미, 3분기 유럽 시장에 순차적으로 출시할 계획이다. 북미에서는 확대된 시트 쿠션과 텔레스코픽 핸들 등 프리미엄 사양을 적용해 수요층을 확대하고, 유럽에서는 고급화 전략과 지역 맞춤형 사양을 기반으로 시장 경쟁력을 강화할 방침이다.

대동은 향후 5년간 글로벌 누적 5만4000여 대 판매를 목표로 하고 있으며, 이를 통해 국내외 콤팩트 트랙터 시장에서의 입지를 한층 강화한다는 전략이다.

stpoemseok@newspim.com