IBK기업은행, 2026년 상반기 정규직 수시채용

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = IBK기업은행은 전문 역량을 갖춘 우수 인재 확보를 위해 '2026년 상반기 정규직 수시채용'을 실시한다고 5일 밝혔다.
이번 모집에는 ▲생성형 AI 모델링·기술연구 ▲플랫폼 엔지니어 ▲생산적 금융 투·융자 ▲해외펀드 수탁 등 총 4개 분야에서 5명을 채용할 예정이다. 지원 자격은 채용 분야별 관련 전공 학위 소지자 및 유관 업무 경력 보유자 등이다.
기업은행은 오는 19일까지 채용 홈페이지를 통해 지원서를 접수한다. 서류심사, 실기시험, 면접시험을 거쳐 오는 5월 중 최종 합격자를 발표할 예정이며 관련 규정에 따라 석·박사 학위 및 업무 경력 등을 인정해 과장급으로의 채용도 적극 검토할 계획이다.
기업은행 관계자는 "생산적 금융을 통한 중소기업 성장 지원 등 정책 금융기관의 역할 강화를 위해 관련 분야 채용을 지속할 계획"이라고 말했다.
한편 기업은행은 현재 진행 중인 160명 규모의 신입행원 공개채용에 이어 오는 4월 말 청년인턴 채용도 진행할 예정이다. 청년인턴은 영업점 현장 업무 경험은 물론 'IBK창공' 혁신기업과 협업 프로젝트를 수행하게 된다.
