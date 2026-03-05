로봇이 대신 간다…국산 'KR1 폭발물탐지제거로봇' 첫 실전 배치

폭발물처리반 '30kg 장비 메고 접근' 시대 넘어, 원격 로봇이 IED 탐지·제거

DMZ 지뢰지대·지하시설·대테러작전까지…K-방산 로봇 무기체계 수출 교두보

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국내 연구개발로 탄생한 우리 군 첫 로봇 무기체계인 'KR1 폭발물탐지제거로봇'이 5일부로 일선 부대 전력화에 들어가면서, 장병이 직접 폭발물에 접근하던 고위험 임무를 로봇이 대신 수행하는 체계 전환이 본격화됐다.

​

방위사업청은 5일 "국내 최초 로봇 무기체계인 'KR1 폭발물탐지제거로봇'을 이날부터 우리 군 일선 부대에 단계적으로 실전 배치하기 시작했다"고 밝혔다. 이 로봇은 국내 연구개발을 통해 전력화되는 첫 로봇 무기체계로, 방사청은 "자주국방의 새로운 지평을 연 사업"이라고 의미를 부여했다.

폭발물탐지제거로봇 1형(폭발물탐지·제거용). [사진=방위사업청 제공] 2026.03.05 gomsi@newspim.com

'KR1 폭발물탐지제거로봇'은 지난해 12월 우리 군이 부여한 공식 제식명으로, 'K'는 우리 군 무기체계를, 'R'은 로봇 무기체계를, '1'은 국내 연구개발을 통해 최초로 전력화되는 로봇 무기체계라는 의미를 담고 있다.

이 체계는 대테러작전, 후방지역 작전, DMZ 지뢰지대 통로 개척, 지하시설물 작전, 기계화부대 수색정찰 등 다양한 전장·치안 환경에서 폭발물·지뢰 탐지와 제거 임무를 수행하도록 설계됐다.

​

현재 우리 군 폭발물처리반(EOD) 요원들은 365일 24시간 출동 대기하며, 폭발물 의심 신고가 접수되면 30분 이내에 약 30kg에 이르는 특수 장비를 착용하고 현장으로 출동하고 있다. 지금까지는 요원이 직접 휴대용 탐지기를 들고 폭발물에 접근해 탐지·제거를 해야 했기 때문에, 2차 폭발·부비트랩 위험에 상시 노출되는 구조였다.

방사청은 "KR1 로봇이 폭발물 탐지와 제거를 대신 수행함으로써 위험한 작전 환경을 획기적으로 개선하고, 장병 안전과 복무환경을 크게 향상시킬 것"이라고 설명했다.

폭발물탐지제거로봇 2형(지뢰탐지용). [사진=방위사업청 제공] 2026.03.05 gomsi@newspim.com

KR1 폭발물탐지제거로봇은 원격조종 기반의 무인 지상로봇으로, 해외 동급 장비에 비해 넓은 범위에서 원격 운용이 가능하고, 좁은 실내 공간 기동과 계단 오르내리기 기능을 갖춘 것이 특징이다.

기본 플랫폼과 배터리, 원격조종장치, 유선통신 케이블세트, 충전기 세트 등을 공통으로 갖추고, 작전 유형에 따라 폭발물탐지·제거 중심의 I형, 지뢰탐지 중심의 II형, 교육·다목적(MF) 운용을 위한 통합형으로 운용된다. 조작팔과 집게, 감시장비는 물론 X-ray 투시장치, 지뢰탐지기, 산탄총·무반동물포총 조립체, 지뢰·폭발물 표시장치, 유리창파쇄기, 케이블절단기, 다용도장착대, Hook 등 각종 임무 장비를 탈부착해 폭발물 무력화·제거와 장애물 개척 작전을 수행할 수 있다.

​

이 로봇은 대테러 및 후방지역 작전에서 부비트랩 설치 여부 확인, IED(급조폭발물) 탐지·원격폭파, 지하시설물(지하 갱도) 출입구 확보와 내부 탐색, DMZ 지뢰지대 통로 개척·확장, 보병대대급 장애물지대 개척, 기계화부대 수색정찰 등 다양한 운용 개념을 이미 설정해 놓고 있다. 방사청은 "기존에 장병이 직접 폭약을 설치하고 안전거리로 이탈해야 했던 위협 임무를 로봇이 대신 수행함으로써 전술적 유연성과 안전성을 동시에 높인다"고 설명했다.

​

방사청은 KR1의 우수한 성능과 K-방산에 대한 국제적 관심 확대를 고려할 때, 향후 글로벌 시장 진출 가능성도 높게 보고 있다.

폭발물탐지제거로봇 통합형(폭발물탐지·제거, 지뢰탐지용). [사진=방위사업청 제공]2026.03.05 gomsi@newspim.com

정기영 미래전력사업본부장은 "KR1 폭발물탐지제거로봇은 우리 군 첨단 무기체계 발전 과정에서 중요한 이정표가 될 뿐 아니라, 방산강국 대한민국에서 실전 배치되는 사례로 해외에서도 높은 관심을 받고 있다"며 "앞으로도 첨단 로봇 무기체계 도입을 통해 우리 군 장병의 복무환경이 더욱 안전해질 수 있도록 개선해 나가겠다"고 말했다.

gomsi@newspim.com