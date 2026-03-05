현대엔지니어링, 원자력 및 LNG 등 에너지 사업 확대 추진

SMR 및 수소 등 원천기술 확보

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 현대엔지니어링은 에너지 전환 시대에 발맞춰 기술 기반 에너지 밸류체인 핵심 역할자를 목표로 사업 영역을 확대한다고 5일 밝혔다.

2026년을 새 출발의 원년으로 삼고 기술 경쟁력 강화에 기반한 지속가능 성장 체계를 마련한다는 계획이다. 이를 경영 전반에 적용하기 위해 고유의 철학과 비전을 담은 신규 가치체계를 수립해 올해 2분기 중 선포할 예정이다.

현대엔지니어링은 글로벌 에너지 패러다임 전환에 선제적으로 대응하기 위해 에너지 사업을 확대한다. 원자력 분야에서는 한국원자력연구원과 함께 미국 미주리 대학교에서 20MWth급 고성능 연구용 원자로 사업에 참여하며 기술 역량을 키우고 있다.

친환경 에너지 분야에서는 글로벌 액화천연가스(LNG) 수요 증가에 맞춰 호주 우드사이드 에너지, 현대글로비스와 LNG 액화 사업 개발 협약을 체결하는 등 본격적인 시장 진입 기반을 마련하고 있다. 재생 에너지 분야에서는 200MW 규모의 미국 힐스보로 태양광 발전소와 1GW급 세르비아 태양광 발전소 사업 등을 통해 독자적인 에너지 사업 수행 역량을 강화 중이다.

미래 경쟁력 강화를 위한 원천기술 확보에도 집중한다. 소형모듈원자로(SMR) 사업 분야에서 글로벌 기술기업과 기술 공동 개발 및 전략적 투자를 검토하며 고부가가치 사업자로 성장한다는 전략이다. 수소 분야에서는 충남 보령 수전해 기반 수소생산기지 구축 공사를 시작으로 국산 수전해 기술 실증을 진행한다. 이와 함께 대기 중 탄소포집(DAC)과 이산화탄소 액화 등 탄소 저감 및 활용 유망기술 확보에도 단계별 실증을 추진한다.

글로벌 산업 재편 흐름에 발맞춰 첨단 산업건축 사업 수주도 다각화한다. 60여 개국에서의 사업 수행 경험을 바탕으로 완성차, 배터리, 물류센터 등 기존 진출 분야의 경쟁력을 강화하고 인공지능 전환 가속화에 따라 데이터센터 건설 시장에도 본격적으로 진입한다.

아울러 친환경 모빌리티 확산을 위해 전기차 충전 인프라 확대에 나선다. 지난해 약 9000기였던 전기차 충전기 설치 대수를 올해 3만2000기 이상으로 늘리고 시장 점유율을 지속적으로 확대할 계획이다.

현대엔지니어링 관계자는 "2026년은 지속가능한 미래를 여는 새로운 시작의 원년이 될 전망"이라며 "글로벌 수행 역량에 기술력을 더해 에너지 밸류체인 전 단계에서 핵심 역할을 하는 기업으로 나아갈 것"이라고 말했다.

