SSG닷컴, 15일까지 '해피버쓱데이'…신선식품 최대 50% 할인

창립 12주년 기념 2000억 규모 행사 진행

이마트 상품력 기반 할인, 멤버십 혜택 강화

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = SSG닷컴은 오는 15일까지 식품∙비식품을 총망라한 2000억원 물량 규모의 창립 행사 '해피버쓱데이'를 진행한다고 5일 밝혔다.

창립 12주년을 기념해 '대한민국 대표 장보기 온라인몰' 도약을 선언한 SSG닷컴은 이마트 상품력과 운영 노하우에 기반한 신선식품을 전면에 내세웠다. 주요 신선식품을 최대 50% 할인가에 선보여 장바구니 부담을 낮춘다.

[사진=SSG닷컴]

국내산 냉동삼겹살(1kg)을 1만9000원대, 냉장 한우등심(300g)을 2만1000원대, 호주산 와규 모듬구이팩(750g)을 2만9000원대에 선보인다. 서귀포 한라봉(1.8kg)과 친환경 토마토(1kg)는 5~6000원대에 구매할 수 있다.

당일 도정 햅쌀(10kg)은 3만6000원대, 조선호텔 포기김치(5kg)는 4만3000원대에 선보인다. 랍스터, 망고 등 고급 식재료를 최대 60% 할인하는 '쓱라이브' 방송도 준비했다.

인기 가공식품은 초특가로, 생필품은 1+1 구성해 실질적인 혜택 제공에 집중했다.

덴마크 멸균우유(120ml*32)는 1만2000원대, 청정원 진간장(840mL*2)은 7000원대에 구매할 수 있다. 밀도 쓱싹식빵(480g)은 3000원대 가격에 쓱싹모닝롤 2입을 증정하며, 하남쭈꾸미 로우슈가(400g*3)는 2만6000원대에 구매할 수 있다.

이밖에 코디 더 심플롤, 모나리자 쓱싹 미용티슈, 크리넥스 3겹 내츄럴소프트 콤팩트 화장지 1+1 행사도 눈여겨볼 만하다.

창립 행사 쓱배송 상품은 주문 시 당일배송은 물론 원하는 날짜와 시간을 지정할 수 있다. 신선식품의 경우 품질 불만족 시 조건 없는 환불∙교환이 가능하다. 쓱세븐클럽 멤버십 회원은 결제금액의 7% 고정 적립을 SSG머니로 받을 수 있어 혜택이 배가된다.

가전∙리빙, 패션∙뷰티, 여행 분야는 실생활에 필요한 브랜드 상품으로 행사 규모를 확대했다.

로보락의 신제품 'S10 MaxV Ultra'는 특가 판매하며, 나이키 러닝 크루 셋업은 50% 할인한다. 르크루제 주방용품은 50만원 이상 구매 시 SSG상품권을 선착순 증정한다.

크리스챤 디올 뷰티 스윗 메이크업 컬렉션과 스킨수티컬즈 CE 페룰릭 항산화 스포츠 에디션, 도로시 랩다이아몬드 반지는 단독 기획상품으로 선보인다.

신라모노그램 강릉레지던스 객실패키지(조식∙수영장 이용권 포함)도 특가에 마련했다.

SSG닷컴은 창립 행사 기간 쓱배송과 쓱세븐클럽 혜택을 연계한 다양한 고객 참여형 이벤트를 통해 실속과 재미를 더할 예정이다.

멤버십 캐릭터 쓱칠이가 등장하는 '쓱칠하기 O/X 퀴즈'를 매일 열어 퀴즈 정답자에게 추첨을 통해 SSG머니를 지급하며, 인스타그램 포토 이벤트도 병행한다.

매일 운영되는 룰렛 이벤트는 멤버십 등급 및 구매금액에 따라 혜택을 차등 적용한다. 일반고객에게 최대 1200원 장보기지원금 또는 7000원 정액 할인쿠폰을 제공하며, 쓱세븐클럽 회원에게는 각 최대 1만2000원 장보기지원금이나 정액 할인쿠폰을 지급한다. 두쫀쿠 DIY 키트 등 회원 전용상품도 혜택가에 준비했다.

이명근 SSG닷컴 영업본부장은 "쓱배송으로 주문하면 더 빠르고 신선하게 받을 수 있다"며 "쓱세븐클럽의 적립과 할인 혜택으로 가계에 보탬이 되기를 바란다"고 말했다.

