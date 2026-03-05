한밤중 청양 화성면서 비닐하우스 화재...전기적 요인 추정

[청양=뉴스핌] 오종원 기자 = 5일 오전 1시 50분쯤 충남 청양군 화성면 한 비닐하우스에서 화재가 발생했다.
충남소방본부에 따르면 이 화재로 비닐하우스 2동 일부 및 사료 1t 등이 소실됐다.
불은 발생 51분 만인 오전 2시 41분쯤 완진됐으며 다행히 화재로 인한 인명피해는 없는 것으로 파악됐다.
소방당국은 미확인 단락 등 전기적 요인으로 추정하며 정확한 화재 원인을 조사 중이다.
